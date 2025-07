Le favorite di Ivan Franceschini. Poi il passaggio sui giovani, il mercato e Bandecchi

Ultima esperienza alla Primavera del Cosenza per Ivan Franceschini con un finale di stagione in crescita e adesso in attesa di una chiamata: “La Reggina? Per il momento non mi ha contattato nessuno, mi guardo intorno, aspetto. Positivo l’arrivo di Laiacona, ma non va dimenticato il lavoro svolto da Fortugno, ripartendo da zero. La Reggina ha un parco di ragazzi interessanti e molti provenienti dalla stessa città. La società di Ballarino ha puntato subito sul vivaio e gliene va dato atto”.

Leggi anche

L’organico degli amaranto

“La Reggina dei grandi ha in organico una batteria di Over di alto livello, anche gli Under non scherzano. I dirigenti stanno lavorando con intelligenza e avere in gruppo gente come Barillà, Ragusa, Laaribi e Adejo è un bel biglietto da visita. Mi rammarica la partenza di Cham, difensore con il vizio del gol. Forse manca un attaccante di peso, il mercato è ancora lungo e la società non si farà sfuggire l’occasione. Lanzillotta è stato con me a Cosenza, Rosario Girasole e Distratto li avevo allenati nella Primavera amaranto, conosco anche Palumbo e faccio i complimenti al DT Bonanno per le operazioni in entrata”.

Leggi anche

Le favorite e la questione Bandecchi

“La delusione della gente la comprendo dopo la mancata promozione, gli episodi hanno fatto la differenza. La Reggina dovrà temere se sarà nel proprio girone la Nocerina che è una piazza esigente, attenzione alla Scafatese che forse però sarà collocata da un’altra parte. La Nissa, invece, ha un bacino d”utenza inferiore se la paragoniamo alla Reggina. Le due squadre non hanno lo stesso seguito e l’ambiente conta per raggiungere determinati risultati. Ballarino o Bandecchi? Io non sto con nessuno, a me interessa che la Reggina vada avanti con un progetto serio”.