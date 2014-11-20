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Franco Violante in collaborazione con Studio 7 Comunicazione e Art Choke presentano: Mostra Personale Franco Violante IN…COLORE

Il 30 novembre ad Art Choke la mostra personale di Franco Violante, con la campagna Unicef 100% vacciniamoli tutti

20 Novembre 2014 - 12:22 | di Redazione

Franco Violante, mostra personale IN...COLORE con Studio 7 Comunicazione e Art Choke a sostegno della campagna Unicef

Franco Violante nasce a Reggio Calabria il 22/09/1960. Diplomato all’Istituto Tecnico Nautico di Messina, ha navigato come allievo Ufficiale nella Marina Mercantile.

Sin da giovane ha manifestato un’irrequietezza dell’anima, tentando sempre nuove strade nella vita e nel lavoro. Imprenditore duttile e volitivo, ha dato vita nel 2003 al Circolo Sportivo “Sport Village -Catona” divenuto un vivace luogo d’incontri culturale, ricreativi, sportivi e ristorativi.

Considerata la sua formazione lontana da studi artistici, è ancora più sorprendente notare come, nel corso degli anni, egli abbia sviluppato uno spiccato interesse verso la pittura e la tendenza ad esprimere le sue sensazioni attraverso questa. Il suo stile nelle pennellate è a volte essenziale ed evocativo, altre volte intenso e complesso. Il suo approccio all’arte scaturisce dal desiderio di esprimere spontaneamente se stesso e le proprie emozioni trasferendole sulla tela senza alcun condizionamento formale. Domenica 30 Novembre l’artista Franco Violante insieme ad ART CHOKE & STUDIO 7 COMUNICAZIONE sostengono la campagna 100% VACCINIAMOLI TUTTI UNICEF!Quindi all’interno della magnifica location non troverete solo l’esposizione delle opere dell’artista, ma anche la presenza dell’associazione benefica Unicef.

Questa unione tra figure professionali a favore della campagna benefica 100% vacciniamoli tutti, ha lo scopo di sensibilizzare tutti coloro che parteciperanno all’evento rispetto la beneficenza e la solidarietà.

Vi aspettiamo Domenica 30 Novembre alle ore 19.00 presso Art Choke!

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