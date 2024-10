Fratelli La Bufala dedica una pizza al presidente della Reggina Gallo

E’ Gallo mania. Il nuovo presidente della Reggina, a pochi giorni dalla presentazione ufficiale tenutasi lunedi 21 gennaio, è già diventato un idolo dei tifosi amaranto.

Un tormentone social il suo ‘in Lega Pro nun ce la faccio’ con il quale ha sottolineato di voler presto riportare la Reggina in serie B.

Come buon auspicio per la sua avventura appena iniziata nel club amaranto, ‘Fratelli La Bufala’ ha dedicato una pizza speciale tutta calabrese a Luca Gallo.

“Non possiamo che salutare e dare il benvenuto al nuovo presidente della Reggina. In città si è creato un clima di entusiasmo e fiducia, tutti i reggini sperano di poter vedere presto la squadra amaranto in categorie superiori. La nostra pizza speciale ha tutti i sapori del sud, in particolare della Calabria, e non poteva essere altrimenti. Invitiamo i nostri clienti ad assaggiarla, così da assaporare una pizza amaranto pensata e realizzata per il nuovo presidente della Reggina”, le parole rivolte a Gallo di Giuseppe Ferranti, ‘Peppone’, titolare dei Fratelli La Bufala.