I fumettisti reggini Roberto Megna e Carlo Lauro pubblicano ‘L’anello dei Signori’

Roberto Megna e Carlo Lauro, fumettisti reggini, raccontano a CityNow la nuova avventura di Dick e Cok, in anteprima al Lucca Comics & Games

Roberto Megna e Carlo Lauro sono due giovani reggini appassionati del settore del fumetto, che hanno dato vita ai due personaggi Dick e Cok, protagonisti di fumetti autoconclusivi satirici e ironici, all’interno dei quali non mancano divertenti riferimenti al mondo “nerd”.

La loro “carriera” è iniziata in tenera età: i due infatti si sono conosciuti al liceo, dove si legarono in una forte amicizia, accomunata ovviamente dalla passione per il fumetto. Crescendo decisero di realizzare qualcosa insieme e grazie alla loro affinità artistica riuscirono a creare un sodalizio permanente. Entrambi sono il classico esempio di esemplare nato con la matita in mano.

“Poi le assidue letture infantili hanno fatto il resto: Voglio fare il fumettista! Urlava una voce nella nostra testa.”

Ci avevano raccontato in una precedente intervista i due fumettisti reggini. Ma oggi CityNow li incontra di nuovo, per parlare di una grande novità: dopo la pubblicazione della loro prima opera, “The Last Fap” presso l’editore Prospettiva Globale, oggi assistiamo all’uscita de “L’anello dei Signori”, nuovissimo ed irriverente capitolo delle avventure di Dick & Cok.

I personaggi Dick e Cok

Intanto…chi sono Dick e Cok?

“Dick e Cok sono due personaggi creati da Roberto Megna e Carlo Cid Lauro. Si tratta di due allegri e scanzonati buontemponi, nati per catalizzare la spensieratezza della gioventù dei due autori. In Dick e Cok vive il concetto di beata adolescenza, dove la pigrizia, l’irresponsabilità e la stupidità la fanno da padroni.”

Come è nata l’idea de L’anello dei Signori

Come e quando nasce l’idea di creare “L’anello dei Signori”?

“Come la maggior parte dei nostri progetti, nasce da una battuta. Una battuta che genera l’idea, che a sua volta genera tutto il resto. Il processo creativo è riassumibile in una frase che diciamo spesso prima di realizzare qualcosa: “Non sarebbe figo se… ok, facciamolo”. Così, circa un anno fa abbiamo iniziato a parlare della possibilità di fare una parodia su Il Signore degli Anelli ma, visto che non sarebbe certo una novità, abbiamo deciso di allargare un po’ il raggio d’azione. L’idea portante era quella di creare una storia fantasy atipica, capace di ridere sugli stereotipi del genere e allo stesso tempo creare un universo umoristico a sé stante. Il Signore degli Anelli diventa in questo modo solo un pretesto, un portabandiera, per raccontare una storia demenziale in un universo fantastico e strampalato”.

La trama dell’albo

Raccontateci in breve la trama…

“Fino ad un certo punto le cose sono andate, più o meno, come tutti sappiamo: due piccoli individui giungono nelle fauci di un vulcano per distruggere un anello pericoloso e potente. Ma qualcosa va storto. L’anello non viene distrutto ma, bensì, viene raccolto da altri due piccoli individui che con quelli originali hanno ben poco a che fare. Dick e Cok diventano i possessori dell’anello e dovranno affrontare mille peripezie prima di decidere cosa fare del nefasto oggetto”.

Quali sono le caratteristiche che contraddistinguono questo fumetto?

“Principalmente è una parodia ma non è una parodia. Mi spiego: all’interno dell’albo esiste una versione parodica de Il Signore degli Anelli ma si svolge in parallelo alla nostra storia e quasi mai influirà sul destino di Dick e Cok. In questo modo non raccontiamo una versione comica di quanto creato da J. R. R. Tolkien ma la usiamo solo come ambientazione per una storia ancora più grande. Ampliare il discorso a “parodia di genere” ci ha permesso di inserire anche storyline riguardanti storie e personaggi che, almeno all’apparenza, poco hanno a che fare con quel famoso anello”.

La presentazione a Lucca Comics & Games

Lo presenterete in anteprima al Lucca Comics & Games 2016. Quando e come?

“La data di uscita coincide con il primo giorno di Lucca Comics and Games 2016, ovvero il 28 ottobre. A partire dall’apertura della fiera potrete trovare il fumetto esposto in stand, disponibile per essere visionato ed acquistato. Il culmine della presentazione, però, sarà Martedì 2 novembre alle ore 15.00, quando si terrà un incontro per la presentazione ufficiale dell’albo presso la Sala Incontri 4, sita in Piazza Antelminelli, Oratorio San Giuseppe”.

Qual è il punto di forza de L’anello dei Signori?

“La nostra intenzione non era quella di prendere in giro la trama, né i personaggi di storie già esistenti. L’universo che abbiamo costruito mira a ridere e far ridere su quello che essi rappresentano, sovvertendo l’idea che i lettori hanno di una tipologia di personaggio, piuttosto che di un personaggio in particolare. In sostanza non prendiamo in giro i beniamini del pubblico ma glieli facciamo vedere da un altro punto di vista”.

Dove acquistare il fumetto

Spieghiamo ai nostri lettori dove e come poterlo acquistare.

“L’appuntamento è dal 28 ottobre all’1 novembre al Padiglione Napoleone (Piazza Napoleone) stand E122, Prospettiva Globale Edizioni. Saremo lì tutti i pomeriggi a partire dalle ore 15.00 a fare disegni e scarabocchi e lanciare palline di carta sui passanti, sperando che non si alterino!”.

Auguriamo buona fortuna a Carlo e Roberto per questa nuova avventura e presto pubblicheremo sulla pagina Facebook di CityNow un disegno omaggio de L’Anello dei Signori, realizzato dal nostro artista Gabriele Candido!

Visita la pagina Facebook di Dick e Cok.