Birra reggina premiata in Europa, Tripodi: ‘È possibile restare in città e fare impresa’
"Ottenere un riconoscimento a livello internazionale con un prodotto che contiene Bergamotto di Reggio Calabria assume un valore doppio" le parole dell'assessore
03 Dicembre 2025 - 16:24 | Comunicato Stampa
La città protagonista all’evento internazionale “Brussels Beer Challenge 2025” grazie all’importante riconoscimento ottenuto dal birrificio reggino Funky Drop, medaglia d’argento con la sua Saison “Prsdè”, realizzata con segale aspromontana di Canolo e bergamotto di Reggio Calabria.
Dall’assessore comunale alle Attività produttive, Alex Tripodi arrivano le congratulazioni al birrificio reggino dopo l’ennesimo riconoscimento ottenuto, ultimo solo in ordine temporale.
“Funky Drop – ha specificato l’esponente della giunta – è tutto quello che significa credere nelle potenzialità del nostro territorio e farlo puntando con convinzione sulle eccellenze reggine. Ottenere un riconoscimento a livello internazionale con un prodotto che contiene Bergamotto di Reggio Calabria assume un valore doppio, che moltiplica l’effetto promozionale e di marketing territoriale. Ai giovani imprenditori reggini va un ringraziamento per l’impegno quotidiano, la passione e le riconosciute capacità che li stanno portando a recitare un ruolo da protagonisti nel variegato universo della birra artigianale”.
“L’Amministrazione comunale saluta con entusiasmo questo tipo di realtà – ha aggiunto Tripodi – che testimoniano come sia possibile restare a Reggio Calabria e realizzare impresa ottenendo risultati gratificanti. Il nome dato alla birra medaglia d’argento -Prsdè- rappresenta inoltre un legame sincero e viscerale con il nostro Aspromonte, oltre ad evidenziare un pizzico di ironia e originalità imprenditoriale. Rispetto al bergamotto di Reggio Calabria, presente nel prodotto vittorioso di Funky Drop, è fermo l’impegno di tutti gli enti locali in sinergia con le associazioni di categoria, rivolto ad esaltarne le proprietà uniche ed inimitabili. Il bergamotto – ha concluso Alex Tripodi – può e deve rappresentare un tesoro della nostra città. Il percorso di valorizzazione intrapreso in questi anni ha dato importanti risultati, facendolo conoscere sempre più al di fuori dai confini regionali e nazionali e rappresenta la traccia da seguire in futuro”.