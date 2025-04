Reggio, gli studenti protagonisti del progetto ‘Fuoriclasse in movimento’ – FOTO

Nell’ambito del progetto nazionale “Fuoriclasse in movimento”, promosso da Save the Children in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, nella giornata di martedì 29 aprile un nutrito gruppo di studentesse e studenti ha fatto visita a Palazzo San Giorgio. Provenienti dagli Istituti Comprensivi “Nosside-Moscato-Pythagoras”, “Catanoso-De Gasperi” e “Radice-Alighieri” di Catona, gli studenti sono stati accompagnati dai rispettivi dirigenti scolastici, Antonino Giuseppe Ubaldini, Marco Geria e Simona Sapone. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di partecipazione civica e confronto tra giovani e istituzioni.

Le istituzioni accolgono i ragazzi nell’aula consiliare

Accolti all’interno dell’aula consiliare “Pietro Battaglia” dal Presidente del Consiglio Comunale Enzo Marra, dall’Assessora Anna Briante (Istruzione, Università e Pari opportunità), dall’Assessora Giuggi Palmenta (Polizia Locale, Beni Confiscati, Politiche del Lavoro, Rapporti con le Organizzazioni Sindacali e Legalità) nonché da funzionari dell’Ufficio di Presidenza, gli studenti hanno avuto modo di approfondire il funzionamento dell’assemblea comunale, i ruoli istituzionali e i principi della partecipazione democratica.

Giovanni Cesell testimonial del valore della cittadinanza attiva

Testimonial d’eccezione è stato il cestista della Viola, Giovanni Cesell, che si è fatto portatore del messaggio e del valore dell’essere parte attiva della vita sociale, civica e culturale di ogni luogo in cui ci troviamo; a prescindere dalla città di provenienza: perché siamo, anzitutto, cittadini italiani.

Le proposte degli studenti per il benessere scolastico

Durante l’incontro, i giovani partecipanti hanno presentato numerose istanze relative al miglioramento degli edifici scolastici: dalla cura degli spazi verdi alla manutenzione ordinaria, dalla fruibilità delle palestre alla qualità degli ambienti educativi. Le proposte sono state formulate in maniera originale e coinvolgente, attraverso performance artistiche, una canzone rap e una simbolica “macchina del tempo” che distribuiva messaggi. L’Amministrazione comunale ha accolto con interesse le proposte degli studenti, fornendo risposte immediate su alcune tematiche già note e impegnandosi a trasmettere quelle nuove agli uffici competenti.

Firmato un nuovo atto d’impegno per la scuola

Come già avvenuto in precedenti occasioni, è stato sottoscritto un atto d’impegno congiunto, che prevede l’ascolto attivo e la presa in carico delle segnalazioni per migliorare il benessere scolastico, mentre gli studenti si sono impegnati a contribuire attivamente alla crescita della comunità reggina.

Il progetto “Fuoriclasse in movimento” e le prossime tappe

Il progetto “Fuoriclasse in movimento”, attivo a livello nazionale in 17 regioni su 20, è presente a Reggio Calabria dal 2021 e coinvolge vari istituti comprensivi per un totale di più di 15 scuole, con l’obiettivo di prevenire la dispersione scolastica lavorando sul benessere e sulla partecipazione attiva degli alunni. Tra gli istituti aderenti ne figurano anche alcuni della nostra area metropolitana come l’IC Sant’Eufemia Sinopoli Melicuccà, IC Pentimalli Paolo VI, IC Scopelliti Green e IC Ugo Foscolo.

Evento finale in Piazza Italia il 28 maggio

L’incontro a Palazzo San Giorgio è stato coordinato delle referenti del progetto Giulia Melissari ed Elisabetta Polimeni che hanno fatto sapere che il percorso proseguirà con un evento pubblico il 28 maggio in Piazza Italia, dove sarà presentata l’e-policy realizzata nell’ambito del progetto in collaborazione con il Safer Internet Centre – Generazioni Connesse. In questa occasione saranno presenti anche gli istituti IC Catanoso-De Gasperi San Sperato Cardeto e IC Telesio Montalbetti, a testimonianza dell’impegno condiviso di scuole, istituzioni e comunità nella lotta contro la dispersione scolastica.