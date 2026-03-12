City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Furto farmaci oncologici a Melito P.S., Versace: ‘Atto gravissimo, grazie ai Carabinieri e alla Procura’

Le parole del sindaco della Metro City Carmelo Versace a seguito dell'operazione dei Carabinieri di questa mattina

12 Marzo 2026 - 11:29 | Comunicato

carmelo versace

“Un ringraziamento all’Arma dei Carabinieri e alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria per aver individuato ed arrestato gli autori del furto alla farmacia dell’Ospedale ‘Tiberio Evoli’ di Melito Porto Salvo. Sottrarre farmaci vitali quali quelli oncologici, molto costosi e destinati ai malati di cancro, è un atto gravissimo che oltre a minare le casse della sanità pubblica, priva chi è in forte difficoltà della possibilità di curarsi nel migliore dei modi e vicino casa”.

Leggi anche

Così il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace.

CarabinieriCarmelo VersaceMelito Porto SalvoReggio Calabria Cronaca