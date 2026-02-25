La Futura che unisce: dal Brasile alla Calabria via Lazio con Portuga protagonista

Un lavoro che sta già dando i suoi frutti: da quella stessa scuola calcio brasiliana è emerso Vitinho

Un legame speciale si è stretto sabato scorsa al Palattinà di Lazzaro, casa della Cadi Antincendi Futura, in occasione dell’importantissimo match di A2 Elite c’era lui. Tra i protagonisti in campo con la maglia biancoceleste della blasonata S.s. Lazio c’era Fabiano D’Oliveira Barreto, per tutti “Portuga“, che da avversario non ha potuto fare a meno di omaggiare il progetto ed un marchio che tra Brasile e Calabria, vuol dire veramente tanto.

Fino a pochi mesi fa, Portuga era dall’altra parte della barricata, o meglio, dall’altra parte dell’Oceano. Il calcettista, infatti, fino a dicembre era in Brasile nelle vesti di istruttore e docente della scuola calcio della Futura, un ambizioso progetto ideato dal calcettista Marcio Toni in sinergia con la massima realtà della città metropolitana del calcio a 5, la A2 Elite del presidente Nino Mallamaci.

“Ho avuto il piacere di lavorare come professore alla scuola calcio della Futura in Brasile, con il professor Marcio Toni- ha raccontato Portuga a fine gara -. Lui coordina quattro filiali della scuola calcio, lavorando con bambini dai 5 ai 15 anni. È un lavoro incredibile, sia per i bambini che per le loro famiglie. Un gran bel lavoro“.

Un lavoro che sta già dando i suoi frutti: da quella stessa scuola calcio brasiliana è emerso Vitinho, oggi giovane talento che milita proprio nell’organico della Futura in A2 Elite,già campione di Calabria, Under 19 e giocatore di assoluta prospettiva, nonché, oggi anche istruttore della Scuola Calcio della Futura a Lazzaro coinvolgendo talenti di Motta San Giovanni e di tutto il comprensorio. Un ponte diretto, umano e tecnico, che unisce il Sud America alla Calabria.

Tornando alla partita, il campo ha sorriso alla Cadi Antincendi Futura, che si è imposta sui capitolini. Per Portuga e la Lazio, nonostante una buona prestazione, è arrivata una sconfitta.

“È stata una bella gara, ma per noi non è stata fortunata – ha commentato il giocatore della Lazio -. Abbiamo avuto diverse opportunità per segnare, ma non siamo riusciti a concretizzare. Ce ne torniamo a casa con questa sconfitta“.

Nonostante il risultato negativo, la serata ha assunto per Portuga un sapore speciale. Al Palattinà, il giocatore non ha perso l’occasione di scattare numerose foto con il logo Futura alle spalle. Un marchio, quello della società del presidente Mallamaci, che oggi ha un impatto visivo e mediatico importante, capace di creare un filo diretto dal Brasile alla Calabria e di stringere legami che vanno oltre il risultato sportivo. Un’immagine che racconta come la Futura non sia solo una squadra di A2 Elite, ma un progetto in continua espansione, capace di portare il proprio nome e la propria filosofia a livello internazionale.