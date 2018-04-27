Interventi, interviste e futuro, solo futuro. La dirigenza della Reggina è al lavoro per alzare l’asticella delle proprie ambizioni, come sottolineato dall’AD del club Giuseppe Praticò ospite oggi a “Tutti figli di Pianca” in onda su Radio Touring: “Stiamo sicuramente operando per toglierci maggiori soddisfazioni nel futuro. Vogliamo dare continuità al progetto di sostenibilità aziendale, pur dichiarando apertamente che, l’anno prossimo, avremo l’obiettivo di andare ben oltre la salvezza”.

Per farlo, servirà costruire una squadra competitiva, partendo magari dalle conferme di quegli uomini dal buon rendimento nella stagione che sta per concludersi: “Cucchietti è stato molto importante per questa squadra, vedremo cosa si potrà fare per trattenerlo. Sciamanna è un ragazzo altrettanto squisito, senza l’infortunio avrebbe fatto un campionato con ben altri numeri.

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Sul decreto ingiuntivo riguardo i mancati pagamenti del fitto S. Agata: “Ci sono stati dei problemi, inutile negarlo, che tuttavia possono legittimamente accadere in ogni azienda. Faremo valere le nostre ragioni e sono sicuro che tutto verrà risolto per il meglio”.