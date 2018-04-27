In questa settimana si è parlato poco, davvero poco di un campionato ancora da concludersi, moltissimo di futuro che di fatto è già iniziato un attimo dopo la salvezza ottenuta dalla Reggina in casa contro l’Akragas. Ospite della trasmissione “Reggina Stadio” in onda su Antenna Febea, ha parlato il dirigente Giuseppe Praticò, ecco alcuni passaggi: “Maurizi ha fatto un buon lavoro. Ci sono state partite in cui la squadra ha giocato veramente bene, espresso un buon calcio, è altrettanto vero che in altre, come il doppio confronto con Fondi e Francavilla, ci sono state prestazioni deludenti, ma nel complesso credo che il tecnico abbia fatto bene.

Mi hanno amareggiato molto i cori a lui indirizzati in occasione dell’ultima gara interna, Maurizi non li merita né come tecnico, né come uomo, anche se mi rendo conto che fanno parte del contesto calcio.

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Allenare tanti giovani non è facile, con il tecnico c’è un rapporto che va oltre il fattore prettamente calcistico, ci siederemo e faremo le dovute valutazioni, a prescindere da un contratto che lo lega fino al prossimo anno, quello è un atto formale.

Siamo contenti del progetto tecnico attuato in questa stagione che ha visto anche la società coinvolta ed in prima linea, mentre ricorderete che negli anni precedenti si era delegato in toto questo aspetto ad un’altra figura.

Ci siamo resi conto che come società si voleva partecipare di più alla parte tecnica, sicuramente i risultati ottenuti sono positivi, il dato chiave da analizzare è il continuo utilizzo di almeno quattro-cinque under a partita ed in qualche caso se ne sono visti in campo anche sette. Ecco, questo è certamente insieme alla salvezza il risultato più importante ottenuto.

Pur avendo perso un componente durante il percorso, il progetto tecnico è andato avanti e nonostante tutte le problematiche, con due vittorie in più nella stagione, avremmo disputato addirittura i play off. Momenti complicati ci sono stati come vi sono in tutte le società , ma credo che comunque si è riusciti ad uscire sempre a testa alta”.