Si attende per questa sera il responso dal Collegio di Garanzia del Coni riguardo la questione ripescaggi. Sapremo con certezza quante saranno le squadre che parteciperanno al campionato di serie B e quali in quello di C. Intervistato da Gazzetta del Sud ha parlato di questo e di altro il dirigente della Reggina Giuseppe Praticò: “L’organico è ben strutturato. Sono arrivati giovani di valore ma anche elementi di esperienza. Dobbiamo ancora crescere, lo faremo gradualmente, su questo sta lavorando mister Cevoli, persona seria.

Organico, obiettivi e allenamenti al Granillo

Ci farebbe piacere entrare nei play off, ma al momento non si possono fare previsioni. Sandomenico e Maritato hanno buone qualità, ma anche gli altri non sono da meno, siamo completi in ogni reparto. S.Agata? Per adesso ci alleneremo al Granillo, se poi tra qualche settimana ci saranno nuove situazioni cercheremo di prenderle in considerazione.

Una opinione sul rinvio dei campionati? Pessima. Ogni rinvio ci penalizza dal punto di vista economico, ma anche la squadra ne ha risentito dal punto di vista fisico e psicologico. La mancanza di partite ufficiali ha sottratto incassi ed una piccola società come la nostra paga a caro prezzo questo immobilismo.

Turni infrasettimanali e abbonamenti

Mi auguro si possa iniziare al più presto, senza però l’inserimento di turni infrasettimanali, abbiamo necessità di giocare nel week end, il martedi o il mercoledi è stato già sperimentato, allo stadio non viene praticamente nessuno. Speriamo di partire sabato o domenica.

Sono sicuro che a prescindere dal numero ridotto di abbonamenti la gente quest’anno verrà allo stadio. Chi non ha sottoscritto la tessera strada facendo avrà qualche rimpianto, perché le buone prestazioni della squadra riusciranno a farli ricredere”.