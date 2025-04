Gabriele Gravina nominato primo vicepresidente dell’Uefa

Gabriele Gravina, presidente Figc, è stato rieletto al Congresso Uefa, nell’Esecutivo. Ha ottenuto 48 voti su 55, soltanto il candidato olandese ne ha ricevuto uno in più. Dopo l’elezione, il presidente Uefa Ceferin lo ha proposto come primo vicepresidente: di fatto è diventato il numero due dell’Esecutivo. Questo è il secondo mandato per Gravina che era stato eletto già nel 2021. Gravina è stato presidente della commissione Fair Play e oggi presidente del Club Competions Committee Uefa, la commissione che gestisce i tornei Uefa, occupandosi anche delle questioni finanziarie, di marketing e disciplinari. Nell’Esecutivo Uefa non c’è più l’altro membro italiano, Evelina Christillin, che ha deciso di dimettersi dopo due mandati.

“Sono felice e orgoglioso, questa elezione è un riconoscimento straordinario all’importante contributo offerto dal calcio italiano allo sviluppo dello sport che più amiamo. Negli ultimi quattro anni, la nostra credibilità a livello europeo è cresciuta progressivamente grazie alle scelte compiute e alle politiche coraggiose ed innovative che stiamo portando avanti“.

