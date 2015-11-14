Gaetano Cingari verrà ricordato con l’intitolazione di un luogo simbolo della città

”Gaetano Cingari è uno dei più eminenti rappresentanti di Reggio Calabria, una figura che va assolutamente valorizzata e ricordata come esempio di intellettuale meridionalista illuminato. Abbiamo predisposto l’iter per intitolare al suo nome un luogo simbolo della nostra città”. E’ quanto dichiarano congiuntamente il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e il Presidente del Consiglio Comunale Demetrio Delfino in occasione dell’anniversario di nascita dello storico reggino.

”In Gaetano Cingari convivevano le figure del grande docente e del politico virtuoso – prosegue la nota – allievo dei più grandi storici italiani, ha formato a sua volta un’intera schiera di studiosi che oggi insegnano nelle principali università italiane e straniere. Alfiere del Meridionalismo Storico, Cingari dagli anni 60 fino al giorno della sua scomparsa è stato un indiscusso punto di riferimento per la classe politica e intellettuale italiana. È ferma intenzione di questa amministrazione ricordare la sua figura con l’intitolazione di un luogo simbolico che mantenga viva la sua memoria e sia testimonianza per le giovani generazioni”.