‘Galà della tv locale’ calabrese: ecco i premiati

Al Villaggio Palumbo di Cotronei riconoscimenti a giornalisti, conduttori e autori televisivi calabresi: l’elenco dei premiati

La televisione privata calabrese farà festa domani, lunedì 19 dicembre, alle 18,00, al Villaggio Palumbo di Cotronei, nella struttura ristrutturata fiore all’occhiello del turismo invernale ed estivo delle montagne crotonesi, per il “Galà della tv locale”, evento prodotto dalla “Component Produzioni Tv” diretta dal giornalista Marcello Le Piane.

Una serata in cui vengono assegnati riconoscimenti a giornalisti, conduttori e autori televisivi calabresi. Tanti i volti noti che si ritroveranno nella manifestazione, i cui padroni di casa saranno Anna Aloi, conduttrice e autrice tv, ed il giornalista Mario Tursi Prato.

A ritirare il premio saranno i conduttori Paolo Marra, Domenico Milani e Nino Spirlì; i giornalisti Luigi Grandinetti, Saveria Gigliotti (Zapping Tv), Massimo Mercuri (Esse Tv), Giuseppe Mazzaferro (Telemia), Nadia Donato, Giusy Regalino (RTI), Pietro Comito (LaC), Raffaella Santoro (Calabria News 24), Riccardo Giacoia (TGR Calabria), Franco Recupero (GS Channel), Guglielmo Mastroianni (Mediaset), Pietro Melia, Paola Militano (News&Com), Fabio D’Ippolito (Telitalia), Attilio Sabato (TEN), Donatella Soluri (RTC Catanzaro). Un premio speciale sarà consegnato a Pino Ferraro, della “Carpetel Telecomunicazioni”.

L’intera serata sarà ripresa con le telecamere della “Component” e andrà in onda, nei prossimi giorni, su diverse emittenti televisive regionali.