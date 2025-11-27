GA-GA, tutto pronto per l’apertura del tratto aggiuntivo – FOTO

Sabato 29 novembre 2025, alle 12:00, si terrà la cerimonia di apertura del tratto aggiuntivo della SSV Gallico–Gambarie, l’arteria stradale a scorrimento veloce, che collega più agevolmente Reggio Calabria con l’accesso al Parco Nazionale dell’Aspromonte, con i Comuni della cintura preaspromontana e con la località turistica di Gambarie d’Aspromonte.

Il tratto di prossima apertura, di circa 600 metri lineari, include la realizzazione di due grandi viadotti per un totale complessivo di circa 180 metri, che si innalzano fino a 25 metri di altezza.

Questo nuovo segmento elimina le ultime curve strette e le interruzioni dovute al cantiere e ai semafori ancora residui per il transito alternato, garantendo un ulteriore accorciamento dei tempi di percorrenza tra la città e la zona montana del comprensorio di Gambarie.

L’apertura del tratto aggiuntivo, anch’esso realizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, Settore Viabilità, fondi europei Por Fsc 2014-2020 destinati alla Regione Calabria, è il frutto dell’offerta migliorativa presentata in sede di gara d’appalto dall’impresa aggiudicataria e segue il completamento del terzo lotto della strada, che già lo scorso anno ha contribuito a rendere più moderno il collegamento mare-monti da Reggio Calabria e dei Comuni della Vallata del Gallico.