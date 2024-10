Gallo: ‘Reggina società solida. Non abbiamo un centesimo di debito’

Club solido ed ambizioso. Il presidente Luca Gallo lancia un messaggio chiaro e rassicurante verso i tifosi

“I tifosi devono stare tranquilli. La Reggina è solidissima dal punto di vista economico non ha un centesimo di debito. Può sostenere questo campionato e affrontare con serenità ed ambizione anche quello di serie B. Se un giorno non dovesse essere così i tifosi saranno i primi ad essere messi al corrente.

La gestione economica della società non si sarebbe tenuta in piedi con botteghino e sponsor neppure per due mesi. Non mi va di dire cifre, la certezza è che serie C è qualcosa di sanguinoso a livello economico.

Per mio principio il pagamento degli stipendi l’ho effettuato giorno 12 marzo, non mi piace arrivare all’ultimo momento. Pagati tutti i tesserati del mondo reggino ed i collaboratori”.

Leggi anche

Leggi anche