Un’ennesima attività progettuale rivolta agli alunni, si è conclusa all’Istituto comprensivo Galluppi-Collodi-Bevacqua, guidato con grande dedizione e spirito di abnegazione dalla dirigente Mariantonia Puntillo, sempre attenta e sensibile ai valori di inclusione sociale e lotta al disagio nonché impegnata a garantire ai propri alunni interessanti percorsi formativi extracurricolari , con l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico.

Si è trattato di un lavoro portato avanti grazie ai finanziamenti PON- FSE CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-14 -TITOLO PROGETTO “Studenti di successo” . Sono stati coinvolti numerosi alunni della scuola primaria dei plessi Galluppi e Collodi e della secondaria di primo grado Bevacqua. Il Progetto PON “Studenti di successo” è stato articolato attraverso la formulazione di nove moduli didattici della durata di 30 ore ciascuno, con la presenza in ogni modulo di 1 docente esperto e di 1 docente tutor interni all’Istituto . Ciascun modulo ha offerto ai destinatari interessanti input formativi, che hanno avuto una notevole ricaduta sia sul profitto scolastico che sulle capacità socio-relazionali . I nove moduli sono stati sviluppati ed articolati come di seguito:

I nove moduli: sport, ceramica, teatro e astronomia

“Confronto vincente “ e “Crescere con lo sport” due moduli di educazione motoria con laboratori rispettivamente di gioco – sport Karate e di educazione fisica.

“ W La Ceramica” e “ Forme e Colori della Fantasia” due moduli riservati alla produzione di oggetti in ceramica, infornati e smaltati con relativi laboratori creativi ed artigianali per la valorizzazione delle vocazioni territoriali all’arte.

“Si va in scena!” “Facciamo Teatro! “ “Su il sipario! ”, tre moduli di teatro con relativi laboratori di arte, scrittura creativa, lettura animata e teatro per il potenziamento delle competenze di base in lingua italiana .

“Una Scala verso il Cielo” e “Con il naso all’insù” due moduli di astronomia con laboratori di scienze astronomiche per il potenziamento delle competenze di base .

L’evento conclusivo nei cortili dei due plessi

L’evento conclusivo del progetto PON “Studenti di successo” si è svolto negli ampi cortili dei due plessi scolastici Galluppi e Collodi, dove hanno avuto rispettivamente luogo le performance teatrali relative ai moduli “Si va in scena!” “Facciamo Teatro! “ “Su il sipario! ” che hanno visto gli alunni trasformarsi in piccoli attori, che hanno deliziato con le loro esibizioni gli spettatori, accorsi numerosi ad assistere agli originali spettacoli messi in scena. Per il modulo “Confronto vincente” gioco-sport Karate ha avuto luogo una esibizione dimostrativa da parte dei 20 piccoli karateti , che hanno dato prova delle competenze motorie acquisite . Anche I moduli “Una Scala verso il Cielo” , “Con il naso all’insù” ,“ W La Ceramica” e“ Forme e Colori della Fantasia” hanno avuto il loro momento di visibilità, grazie all’esposizione allestita con i lavori realizzati, che hanno fatto bella mostra di sé negli stand appositamente preparati ,ricevendo notevoli apprezzamenti da parte di tutti i visitatori.