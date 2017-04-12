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Il ‘Galluppi-Collodi-Bevacqua’ si prepara alla Pasqua

Dalla benedizione delle palme alla Via Crucis in sette stazioni, gli alunni dell'istituto comprensivo si preparano alla Pasqua con genitori e nonni

12 Aprile 2017 - 10:32 | di Vincenzo Comi

Alunni dell'istituto comprensivo Galluppi-Collodi-Bevacqua nella settimana di preparazione alla Pasqua

All’istituto comprensivo Galluppi-Collodi-Bevacqua, settimana di preparazione alla Pasqua attraverso un percorso molto significativo ed articolato, sviluppato in tutti i plessi dell’Istituto. A partire dalle Scuole dell’Infanzia Botteghelle e Collodi, con la partecipazione dei piccoli alunni alla Benedizione delle palme, officiata dai sacerdoti delle parrocchie di appartenenza, don Demetrio e don Bruno.

La Via Crucis degli alunni nei cortili

Gli alunni delle scuole primarie Galluppi e Collodi e della scuola secondaria Bevacqua hanno partecipato ad una speciale via Crucis in 7 stazioni ” Il percorso di 7 ragazzi sulla via dell’amore” svoltasi nei rispettivi cortili, gremiti di genitori e nonni : una Via Crucis centrata sulla Passione intesa non solo come sofferenza ma anche come trasporto misericordioso verso l’uomo.

Le riflessioni ad alta voce degli alunni, molto toccanti e rigorose, sono state incentrate sulle difficoltà causate dalle guerre, dalle malattie, dalle incomprensioni che impediscono a tanti ragazzi di realizzare i loro sogni, di giocare, di studiare, di vivere spensieratamente la loro vita come i loro coetanei ; le meditazioni , i brani del Vangelo ,le preghiere lette e commentate con espressione da alunni, docenti, genitori, nonni hanno trasmesso un messaggio di amore, pace , fratellanza, perdono, vero significato della Pasqua ; ad ogni stazione i bambini delle classi prime hanno deposto le piantine di grano, fatte germogliare in classe, componendole a forma di croce e creando un quadro finale molto suggestivo ed emozionante.

A concludere la celebrazione i canti corali eseguiti dagli alunni e il saluto della Dirigente Scolastica Mariantonia Puntillo che ha colto l’occasione per porgere gli auguri di una Santa e serena Pasqua a tutti.

Le altre attività della settimana pasquale

Nell’ambito delle attività svolte in occasione della Santa Pasqua non è mancato il pensiero verso i più bisognosi delle parrocchie con una generosa raccolta viveri e con piccoli contributi degli alunni per l’adozione a distanza di 2 bambini africani.

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