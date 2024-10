Gambarie in Fiaccola, iniziano i preparativi per la grande sciata notturna – FOTO e VIDEO

14:00 Apres Ski fronte Rifugio Husky

17:00 Ritrovo sciatori fronte Rifugio Husky

18:00 Partenza fiaccolata

Arrivo fronte Rifugio Husky: vin brulé offerto dal rifugio Husky

19:00 Apericena e DJ set con Giovanni Giordano e Sacha Ruffo

NB: è prevista una quota di partecipazione simbolica di 5€, a fronte del quale verrà fornita, in prevendita, la fiaccola).

La partecipazione attiva alla fiaccolata, tramite il deposito della quota di partecipazione, da l’opportunità di partecipare all’estrazione di:

– 1 skipass giornaliero per domenica 3 febbraio 2019

– 1 Percorso benessere per 2 persone presso Hotel Miramonti

– 1 Percorso benessere per 2 persone presso Hotel Centrale

– 1 Buono sconto presso Sapori di Calabria di Luigi Belmonte

– 1 cena per 2 persone presso la pizzeria Al Terrazzo

– 1 maschera da sci offerta da Sportime Store

– 1 pernottamento con colazione per 2 persone presso Grande Albergo

– Panino, bibita e caffè per 2 persone offerte dal Bar Ritrovo Romeo

– 1 cena per 2 persone presso Hotel Excelsior “Lari e Penati”

– Consumazione per 5 persone presso Bar La Genziana

– 1 menù turistico offerto dalla Locanda del Brigante