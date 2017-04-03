Gara 2 dei Quarti di PO Challenge UnipolSai: Tonno Callipo a caccia del riscatto

La compagine di coach Waldo Kantor va a caccia del riscatto dopo la sconfitta subita in Gara 1 al Pala Valentia domenica scorsa contro la Bunge Ravenna. In Gara 2 i giallorossi dovranno cercare la vittoria per impattare subito la serie e per farlo dovranno dare il massimo in casa di un avversario rivitalizzato dall’importante vittoria ottenuta in terra calabrese. Settimana importante per Coscione e compagni che hanno provato a lavorare sulle situazioni di gioco che non sono andate al meglio in Gara 1. Il tecnico argentino punta sul recupero di Geiler che già ha giocato da titolare, stringendo i denti, in Gara 1. Spirito di gruppo, sacrificio e carattere saranno le armi principali per sopperire ad una coperta che si è fatta corta in questo periodo per un gruppo che ha voglia di dire la sua in questo Play Off Challenge UnipolSai dopo aver disputato una stagione finora al di sopra di ogni aspettativa.

Il pre-gara di Davide Marra: “Nonostante non fossimo al meglio, abbiamo lottato alla pari con grande carattere in Gara 1 con Ravenna e il punteggio del primo e quarto set lo hanno dimostrato. Sappiamo, dunque, che le due squadre si equivalgono e che sarà una serie equilibrata. Per ottenere la vittoria dovremo essere bravi e cinici nei finali di set senza sbagliare nulla”.

Il momento della Bunge Ravenna

QUI BUNGE RAVENNA Sfatato il tabù Tonno Callipo, la compagine di coach Soli vuole confermarsi puntando al bis contro i giallorossi. Ottenuta la prima vittoria contro i giallorossi dopo i due ko subiti in regular season, Ravenna è costretta a giocare la propria gara casalinga al Pala Credito di Forlì per l’indisponibilità del Pala De Andrè della città ravennate. Altra settimana importante per Lyneel e compagni che hanno avuto modo di allenarsi al meglio effettuando due allenamenti congiunti, uno di questi svoltosi proprio sul mondoflex del Pala Credito forlivese contro la Sir Safety Conad Perugia. Sebbene coach Soli non abbia recuperato a pieno ritmo il palleggiatore titolare Spirito, si gode il grande stato di forma dell’opposto portoricano Torres autore in Gara 1 di 34 punti e nel test contro gli umbri di 35 punti. Dunque, Torres si candida ad essere ancora una volta il leader di una squadra che punta a legittimare in casa la vittoria ottenuta domenica scorsa al Pala Valentia.

PRECEDENTI ED EX Sono nove i precedenti tra le due compagini con il bilancio sempre a favore della Tonno Callipo avanti sei vittorie a tre. L’unico ex di turno è, come è noto, l’allenatore giallorosso Waldo Kantor che ha allenato i romagnoli nell’ultimo biennio.

ARBITRI A dirigere il match saranno gli arbitri Marco Zavater di Roma e Luca Saltalippi di Perugia

Dove seguire la partita

INTERNET RADIO E TV La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulle frequenze di Lega Volley Channel (www.sportube.tv). La C, trasmetterà la differita del match martedì 04 aprile alle ore 22:30. Diretta radiofonica su Radio Onda Verde a partire dalle 20:25. Diretta testuale, infine, sui nostri social, facebook e twitter (@volleytonnocall) hashtag #ravennavibo.