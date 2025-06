Giornate europee dell’archeologia: visite e laboratori al Museo Mètauros

Scoprire l’archeologia con laboratori didattici gratuiti per famiglie

Le GEA 2025 (Giornate Europee dell’Archeologia) sono un evento annuale che si svolge in tutta Europa per promuovere l’archeologia e il patrimonio culturale. L’edizione del 2025 si svolgerà dal 13 al 15 giugno.

Il Museo Archeologico Mètauros per le Giornate Europee dell’Archeologia

Anche il Museo Archeologico Mètauros sarà protagonista nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 giugno, con apertura dalle 8.00 alle 19.00 (ultimo ingresso 18.15) e visite con accompagnamento a cura del personale museale. Il focus scelto sarà quello di accompagnare il visitatore nel racconto degli scavi archeologici della necropoli dell’antica Metauros, con le immagini d’archivio dell’allestimento museale.

Percorsi ludico-didattici per i più giovani

Inoltre, per una maggiore fruizione da parte del pubblico più giovane, verranno proposti dei percorsi ludico-didattici per acquisire alcuni degli strumenti dell’archeologo. Un accompagnamento speciale per bambini e famiglie, che richiama le attività didattiche svolte nei mesi precedenti con le scuole del territorio. Il laboratorio è un’attività gratuita a cura del personale del Museo. I bambini (max 20, età 6-10 anni) dovranno essere accompagnati da adulti.

“Presenti alle Giornate Europee dell’Archeologia GEA 2025, per confermare l’importanza della ricerca archeologica e della condivisione dei saperi, per un modello di fruizione sempre più inclusivo e consapevole”, dichiara il Direttore del Museo Arch. Simona Bruni. “Ricerca che continua ad andare avanti grazie al sapere e al lavoro degli specialisti del settore, regala nuovi orizzonti sul passato e nuove letture, che affascinano il visitatore. Leggere il passato per rendere valore ai luoghi che custodiamo”.

Informazioni evento:

La partecipazione alle attività laboratoriale è gratuita, il Museo sarà comunque visitabile, con visite guidate al solo costo del biglietto (5 euro intero, 2 euro ridotto). I bambini (max 20, età 6-10 anni) dovranno essere accompagnati da adulti.