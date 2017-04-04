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I gelatieri reggini di nuovo protagonisti presso l’associazione esercenti di Roma

Il primo seminario di marketing sul gelato artigianale con i gelatieri reggini Destefano e Pennestri tra i relatori: dai mercati mondiali al personal branding

04 Aprile 2017 - 13:15 | di Federica Geria

Davide Destefano e Vincenzo Pennestri al seminario di marketing sul gelato artigianale a Roma

I gelatieri reggini Davide Destefano e Vincenzo Pennestri’ in veste di relatori a Roma presso l’associazione esercenti con il primo seminario di marketing sul gelato artigianale a cui hanno partecipato anche Pasquale Monteleone (PIzzo) e Gaetano Vincenzi Villapiana (CS).

Diversi sono stati i temi trattati:il gelato e l’icecream, analisi di mercati mondiali e consumi, posizionamento nel mercato differenziazione dalla concorrenza e unicita’ del prodotto , personal branding e tanto altro ancora. Al learning hanno partecipato relatori illustri come Lorenzo Ait, Gianluca Lo Stimolo ma anche imprenditori  che hanno raccontato le loro esperienze come Giuseppe Sciortino e Stefano Versace, quest’ultimo originario di Bovalino  proprietario di ben 17 gelaterie negli USA . Grandissima e’ stata la partecipazione che consolida quindi il primato di Reggio nel mondo del gelato a 360 gradi.

Seminario sul gelato artigianale all'associazione esercenti di Roma
Gelatieri reggini al seminario di marketing sul gelato artigianale a Roma

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