I gelatieri reggini di nuovo protagonisti presso l’associazione esercenti di Roma Il primo seminario di marketing sul gelato artigianale con i gelatieri reggini Destefano e Pennestri tra i relatori: dai mercati mondiali al personal branding

I gelatieri reggini Davide Destefano e Vincenzo Pennestri’ in veste di relatori a Roma presso l’associazione esercenti con il primo seminario di marketing sul gelato artigianale a cui hanno partecipato anche Pasquale Monteleone (PIzzo) e Gaetano Vincenzi Villapiana (CS).

Diversi sono stati i temi trattati:il gelato e l’icecream, analisi di mercati mondiali e consumi, posizionamento nel mercato differenziazione dalla concorrenza e unicita’ del prodotto , personal branding e tanto altro ancora. Al learning hanno partecipato relatori illustri come Lorenzo Ait, Gianluca Lo Stimolo ma anche imprenditori che hanno raccontato le loro esperienze come Giuseppe Sciortino e Stefano Versace, quest’ultimo originario di Bovalino proprietario di ben 17 gelaterie negli USA . Grandissima e’ stata la partecipazione che consolida quindi il primato di Reggio nel mondo del gelato a 360 gradi.