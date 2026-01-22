Gelbison-Reggina: biglietti venduti nel settore ospiti. Il dato aggiornato
La presenza dei supporters amaranto si preannuncia ancora una volta significativa
22 Gennaio 2026 - 10:48 | Redazione
La Reggina cambia programma in vista della prossima trasferta. Il viaggio, più lungo rispetto al consueto, ha spinto lo staff tecnico e la società ad anticipare la partenza della squadra, con conseguente modifica anche degli appuntamenti della vigilia.
In particolare, verrà anticipata anche la conferenza stampa di mister Torrisi, che parlerà ai media prima del solito per presentare la gara e fare il punto sulle condizioni del gruppo.
Non cambia invece la risposta dei tifosi. Nonostante la distanza e una trasferta tutt’altro che agevole, il popolo amaranto continua a far sentire il proprio sostegno. Dopo il secondo giorno di prevendita sono già 110 i biglietti venduti per il settore ospiti, sui 342 complessivamente messi a disposizione dalla società di casa.
Un dato destinato a crescere nelle prossime ore, con la presenza dei supporters amaranto che si preannuncia ancora una volta significativa al fianco della squadra.