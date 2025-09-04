German Denis tra ‘Operazione Nostalgia’ e amarcord

L'incontro con la Reggina e un ritorno che sa di emozioni, ricordi e identità

Operazione Nostalgia ma anche amarcord. Per alcuni ex il richiamo della Reggina è troppo forte. È il caso di German Denis, che insieme ad altri sedici calciatori amaranto si prepara alla partita di sabato 6 settembre accanto a tanti campioni del passato.

Leggi anche

L’argentino è arrivato a Reggio con qualche giorno di anticipo. Tre giorni prima del fischio d’inizio, infatti, Denis ha voluto ritrovare amici e conoscenti che lo hanno accolto, come sempre, con grande affetto.

La sua prima tappa non poteva che essere il centro sportivo Sant’Agata, luogo simbolo della storia amaranto. Qui ha incontrato i calciatori della Reggina e lo staff dirigenziale, ricevendo applausi e sorrisi.

Un ritorno che sa di emozioni, ricordi e identità, in attesa della sfida di sabato che riunirà generazioni diverse di protagonisti legati agli amaranto e tanti ex campioni.