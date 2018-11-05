Il Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Scienze Umane della Mediterranea presenta i percorsi formativi a enti territoriali e parti sociali il 6 novembre

Il Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Scienze Umane dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, organizza un incontro con gli Enti Territoriali e le Parti Sociali, per illustrare gli attuali percorsi formativi al fine di favorire l’adozione di comportamenti coerenti con le esigenze del territorio e di garantire un nuovo patto sociale tra Università e Società.

L’incontro è previsto per il giorno 6 novembre prossimo alle ore 15.00 presso la Sala Alta Formazione Dipartimento DiGiES, lotto D, Cittadella Universitaria.