Miseferi: “Giacomo sarà ricordato anche a Roma. Grazie a tutti di cuore”

“Amiche e amici, grazie a tutti voi dal più profondo del cuore”.

Sono queste le parole di Gigi Miseferi all’indomani della morte dell’amico e fratello, Giacomo Battaglia.

“Grazie per la vicinanza e per i messaggi, ai quali per colpa vostra non potrò rispondere singolarmente. Siete stati in migliaia a scrivermi per manifestare il cordoglio per la perdita di mio fratello Giacomo. Eh si, perchè i “fratelli biologici” ce li troviamo accanto automaticamente, ma nel corso della vita ci sono i ‘fratelli’ che scegliamo di avere come tali e noi due ci siamo scelti reciprocamente nel 1985. Abbiamo condiviso veramente tanto, tra palcoscenico, vita privata, affetti, emozioni e sensazioni”.

Il grande artista reggino continua:

“Vi prego di ritenere questo post una risposta ed un ringraziamento ad ognuno di voi (ho la certezza che comprenderete). Voglio ringraziare in particolar modo l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria con il sindaco Falcomatà, per la sensibilità e l’affetto dimostrati nei confronti di Giacomo. Proclamare il lutto cittadino, esporre le bandiere a mezz’asta e concedere di allestire la camera ardente all’interno del foyer del Teatro Francesco Cilea sono azioni che non possono passare inosservate. Ringrazio anche la Polizia, i Carabinieri ed i Vigili Urbani della nostra città. Grazie agli amici Giovanni e Peppe Scevola per il “Fraterno Servizio” con il quale Giacomo è stato accompagnato per l’ultimo saluto. Un grazie speciale va anche a tutto il personale di Villa Elisa di Cinquefrondi (RC), grazie per le cure amorevoli prestate a Giacomo”.

Miseferi conclude infine con una notizia che toccherà il cuore di tanti:

“Considerato che per molti amici e colleghi è stato impossibile arrivare a Reggio Calabria, Giacomo sarà “ricordato” anche a Roma. Il saluto si terrà martedì 9 aprile alle ore 18,30 presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Casal Boccone, in via della Bufalotta n° 674. La celebrazione sarà officiata dal mio Amico Don Demetrio Quattrone. Sarà l’occasione per abbracciarci. GRAZIE!!!”