QUI TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA Settimana importante per la squadra di coach Lorenzo Tubertini che ha avuto finalmente la possibilità di lavorare con serenità e massima concentrazione in vista di una sfida molto affascinante. Domani, infatti, al Pala Valentia arriva quella Sir Safety Conad Perugia prima in classifica e capace di vincere sempre finora, perdendo solamente un set in questo campionato. Lavoro in palestra e sul campo per Coscione e compagni mirato a dare risposte importanti al percorso di crescita che la squadra ha iniziato. Tante richieste da ogni angolo della Calabria e anche dalla Sicilia per una partita che sicuramente richiamerà molti appassionati di volley.

E quella contro la Sir Safety Conad Perugia sarà la partita n° 296 per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nella massima serie tra regular season, play-off, coppa Italia e supercoppa italiana.

Il pre-gara di Tubertini

Il pre-gara di coach Lorenzo Tubertini: “Perugia è una squadra molto solida che ha ottenuto grandi risultati finora. È una squadra che fa della battuta uno dei suoi punti di forza ed è anche in virtù di questo aspetto che noi dovremo essere bravi a mantenere una buona efficienza in cambio palla ed in attacco, se vogliamo pensare di poter giocare una partita gagliarda. Dovremo giocare palla su palla, set per set, cercare di stare loro attaccati nel punteggio. Non sarà facile, sarà magari normale anche trovarci sotto, ma dobbiamo provare a giocare la nostra migliore pallavolo. In questa settimana abbiamo avuto la possibilità di lavorare tutti i giorni e dobbiamo dare seguito al nostro percorso di crescita”.

QUI SIR SAFETY CONAD PERUGIA Inizio di stagione pressoché perfetto per la compagine del presidente Gino Sirci che ha già messo in bacheca il suo primo trofeo, con la vittoria di Perugia nella Del Monte® Supercoppa a Civitanova. Alla guida tecnica sempre Lorenzo Bernardi, sulla panchina bianconera da metà novembre 2016. New entry il libero Colaci, argento olimpico ed ex bandiera della Diatec Trentino, il palleggiatore statunitense Shaw, in arrivo dalla Kioene Padova, il centrale Ricci dalla Bunge Ravenna, il centrale Anzani dalla Calzedonia Verona, il libero Cesarini, reduce da una buona stagione in Serie A2 UnipolSai con la Emma Villas Siena, e il centrale finlandese Siirila. Dal torneo polacco, invece, è arrivato il giovane opposto Leo Andric. Confermata l’artiglieria pesante, a partire dalla “diagonale delle meraviglie” De Cecco-Atanasijevic. Blindati in blocco gli schiacciatori di posto 4: lo “Zar” Zaytsev e l’esperto marchigiano Della Lunga continueranno a dare spettacolo insieme allo statunitense Russell, MVP in Supercoppa, e all’austriaco Berger. Unico superstite della passata stagione al centro, il nazionale serbo Podrascanin. Dunque, una Sir apparentemente senza punti deboli, una squadra che ha inanellato dodici vittorie consecutive tra Campionato, Champions League (dove, superando il preliminare, parteciperà alla fase a gironi) e Supercoppa italiana e che, soprattutto, sembra aver trovato la giusta dimensione a livello mentale per poter competere a livelli altissimi su tutti i fronti.

Probabili formazioni

I PROBABILI “STARTING-SEVEN” Molto probabilmente il tecnico degli umbri Bernardi potrebbe puntare sui “titolarissimi” con De Cecco in regia, Atanasijevic opposto, Podrascanin ed Anzani al centro, Russell e Zaytsev di banda, Colaci libero. Coach Tubertini potrebbe schierare Coscione al palleggio, Patch opposto, Costa e Verhees al centro, Antonov e Lecat in posto 4, Marra libero.

PRECEDENTI ED EX Sono sei i precedenti tra le due società con il bilancio a favore degli umbri che si sono imposti 4 volte a fronte dei 2 successi ottenuti dalla Tonno Callipo. L’unico ex di turno è il libero Andrea Cesarini che a Vibo ha disputato la stagione 2014-15 in Serie A2.

ARBITRI A dirigere la sfida ecco gli arbitri Giorgio Gnani e Giuliano Venturi. Gnani, primo arbitro, proviene dal Comitato Fipav di Ferrara ed è in Serie A dal 1997, internazionale dal 2009. Venturi, secondo arbitro, proviene dal Comitato Fipav di Torino ed è in Serie A dal 2007. Venturi, peraltro, diresse la Tonno Callipo nella finale di Coppa Italia di A2 del 2016 vinta dai giallorossi al Forum di Assago contro Sora.

Dove vedere la partita

INTERNET RADIO E TV Match in diretta televisiva su Rai Sport + HD con il commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Diretta radiofonica su Radio Onda Verde dalle ore 17:55 con il commento di Domenico Schinelli. Differita su Volley Channel, canale 649 del DTT, visibile in tutta la Calabria, martedì 21 novembre alle ore 21:30.

Fonte: Ufficio Stampa Volley Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia