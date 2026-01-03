Agricoltura, Gallo replica a Tridico: ‘Non è solo festicciole, ma sviluppo concreto’

“In Calabria non funziona niente. E in agricoltura non si fa nulla. Solo mance, manette e festicciole”.

Queste le parole di Pasquale Tridico, europarlamentare con la Calabria nel cuore, che si è candidato a presidente della regione per risollevarne quelle che definisce “presunte sorti infauste”. Tuttavia, dopo aver subito una sconfitta alle elezioni, Tridico è tornato a Bruxelles, riprendendo i suoi privilegi da europarlamentare pochi minuti dopo la disfatta.

Queste stesse parole sembrano in contrasto con il supporto che Tridico stesso aveva dato alle fiere organizzate dalla Regione, come quando partecipò al Vinitaly and the City a Sibari, dimenticando le sue critiche precedenti alle manifestazioni fieristiche promosse proprio dalla Regione.

La crescita della Calabria secondo i dati ufficiali

Ma Tridico sembra ignorare alcuni dati che raccontano un’altra storia. Secondo quanto riportato nel primo semestre del 2025 dalla Banca d’Italia, la Calabria ha registrato importanti progressi economici. Le esportazioni, infatti, sono aumentate del 4,6% rispetto all’anno precedente, attestandosi a circa 491 milioni di euro.

Anche il Prodotto Interno Lordo (PIL) della Calabria ha fatto segnare un +1,3%, un dato che supera la media nazionale e quella del Mezzogiorno. Questi miglioramenti sono stati in gran parte sostenuti dall’industria agroalimentare, che ha beneficiato delle vendite all’estero.

Calabria e Fondi Europei: un eccellente esempio di utilizzo

Inoltre, la Calabria è stata la prima regione d’Italia ad aver utilizzato il 100% dei fondi europei per l’agricoltura. La Commissione Europea ha lodato non solo la velocità con cui i fondi sono stati spesi, ma anche la qualità della spesa, sottolineando che la Calabria ha registrato un tasso di errore dello 0,32%, un dato eccezionale rispetto al 9% di qualche anno fa, che aveva minacciato la conferma dell’operatività e l’autonomia dell’ente pagatore Arcea.

Il messaggio di Gianluca Gallo: “Agricoltura e Sostenibilità in Calabria”

A queste osservazioni, Gianluca Gallo, assessore regionale all’Agricoltura, ha risposto in modo deciso. “Mance, mancette e fiere? Credo che agricoltori, produttori e aziende si siano espressi. E non sono d’accordo”, ha dichiarato Gallo, lanciando un invito a Tridico: “Torni più spesso. Resti in Calabria. Credeci nella nostra terra“.