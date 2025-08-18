Gianluca Savoldi ambasciatore del settore giovanile del Val Gallico

Venerdì 22 agosto, alle ore 18 presso il Bar Winner (Gallico – RC) appuntamento da non perdere. Ospite d’onore Gianluca Savoldi, attaccante che non ha certo bisogno di presentazioni, con importanti trascorsi nella città dello Stretto in Serie B ed in Serie A, con tanti e pesanti gol realizzati.

Savoldi, figlio d’arte, sarà ambasciatore del settore giovanile del Val Gallico, con il club che aggiunge un ulteriore ed importante tassello alla sua struttura, che ricordiamo da quest’anno comprende anche la partnership con l’Academy Granata. L’ex bomber amaranto, dopo aver contribuito al ritorno della Reggina nella massima serie, porterà in giro per l’Italia il progetto giovanile del Val Gallico, dando ulteriore risonanza al grande lavoro svolto da tutta la dirigenza rossazzurra.

Tutti i dettagli saranno resi noti nel corso della conferenza alla quale tutta la stampa locale è invitata a presenziare.