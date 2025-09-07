Gianni Infantino riceve il Premio Internazionale ‘Oreste Granillo’ – FOTO

Il 6 settembre 2025, dal punto di vista calcistico e non solo, per la città di Reggio Calabria è stata una giornata indimenticabile. Come indimenticabile sarà pure la settima edizione del Premio Internazionale Oreste Granillo, ideato e condotto dal giornalista Maurizio Insardà. Infatti, in occasione della presenza in riva allo Stretto del presidente della FIFA Gianni Infantino, è stata allestita una vera e propria edizione speciale, che ha segnato probabilmente il punto più alto nella storia del prestigioso riconoscimento.

Dopo l’introduzione del giornalista Italo Cucci, il presidente Infantino ha preso la parola visibilmente emozionato:

“È un onore essere qui. C’è una emozione speciale che mi attraversa. Come si raggiungono determinati obiettivi? Passione, voglia, desiderio ti consentono di arrivare a traguardi forse impensabili“.

Il numero uno del calcio mondiale ha poi fatto riferimento alla situazione della Nazionale italiana:

“Italia fuori dal Mondiale per due volte di fila? Non era mai successo, giusto quando sono diventato io presidente. Ho visto la partita, Gattuso è intanto un grande uomo di questa terra e anche un grande allenatore. Anche lui non ha avuto una vita facile prima di diventare quello che è. Testa, cuore e volontà ti fanno arrivare ovunque“.

Infantino ha sottolineato il valore del premio ricevuto:

“Sono molto felice di essere qui a ricevere un riconoscimento così importante. Se poi a consegnartelo è la figlia di Oreste Granillo, tutto diventa ancora più speciale. Sono veramente contento e forza Reggina“.

Siparietto simpatico quando, rivolgendosi all’ex presidente amaranto Lillo Foti, che lo ha raggiunto sul palco, Infantino ha detto: “Vogliamo riportare la Reggina in Serie A?“.

Parole che hanno scaldato il cuore dei presenti, unendo l’omaggio alla memoria di Oreste Granillo al sogno sempre vivo dei tifosi amaranto. Era presente anche una delegazione della Reggina di oggi con in testa il presidente Virgilio Minniti, il vice Fabio Vitale e il DG Giuseppe Praticò.