Reggio pronta a omaggiare Gianni Versace, Falcomatà: “Qualcosa di cui la città sarà orgogliosa”

Un nome, un’icona, un simbolo mondiale della moda e dell’eleganza che affonda le sue radici a Reggio Calabria: Gianni Versace. Da anni si discute sull’opportunità di intitolargli una strada o una piazza nel cuore della sua città natale, un gesto che renderebbe finalmente giustizia al legame profondo tra Reggio e uno dei suoi figli più illustri.

Nonostante la fama internazionale e l’immenso contributo dato alla moda, fino ad oggi nessuna via centrale della città dello Stretto porta il suo nome. Un vuoto simbolico che torna a far discutere soprattutto in occasione di eventi culturali e commemorativi, come la recente presentazione del libro di Santo Versace, fratello dello stilista, il quale ha dichiarato: “Intitolare una strada o una via a Gianni? Scegliete la più bella e intitolatela a lui”.

Negli anni, varie proposte si sono alternate: si era parlato persino di un “viale Gianni Versace” nei pressi dell’aeroporto, ma mai nulla è stato ufficialmente riconosciuto o comunicato alla famiglia, lasciando nell’ombra ogni iniziativa.

Oggi, però, qualcosa sembra finalmente muoversi. A margine della presentazione del progetto di marketing territoriale ‘Reggio Destinazione’, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha confermato che l’amministrazione comunale sta lavorando a un’iniziativa concreta per onorare la memoria del grande stilista reggino:

"Non possiamo né spoilerare né stringere il cerchio per una questione di garbo, perché naturalmente bisogna parlarne con la famiglia, chiederlo alla famiglia e averne la disponibilità. Sono cose che vanno condivise perché non ci devono essere primogeniture: devono essere delle cose che fanno piacere, naturalmente prima di tutto alla famiglia, e poi danno riscontro a quelle che sono personalità che hanno fatto la storia della nostra città. Fino ad allora è giusto, per una questione di garbo e di correttezza, non poter aggiungere altro. Però siamo fiduciosi che possa essere davvero qualcosa della quale tutta la città sarà orgogliosa e che potrà portare benefici."

Parole, quelle di Falcomatà, che aprono finalmente alla possibilità di un vero riconoscimento, tanto atteso dai cittadini quanto necessario per restituire dignità e memoria a un talento che ha reso celebre Reggio Calabria in tutto il mondo.

In un momento in cui la città è in piena espansione turistica e culturale – anche grazie all’arrivo di nuove rotte Ryanair – l’identità di Reggio potrebbe fondersi in maniera forte e simbolica con quella di Gianni Versace, diventando elemento attrattivo, culturale ed emozionale per i visitatori.

Un corso, una piazza o anche un museo: l’importante è che Reggio non dimentichi il suo figlio più celebre, e che lo celebri con lo spazio più bello, come meritano le leggende.