Gilardino: “Reggina, spero tu possa tornare dove meriti”

Campione del Mondo nel 2006 con la Nazionale italiana, grande bomber per anni nel massimo campionato, ora allenatore della Pro Vercelli, Alberto Gilardino è stato ospite di “Buongiorno Reggina”: “Faccio una premessa per dire che quelli trascorsi sono stati mesi importanti per la mia crescita professionale e ringrazio la società per avermi dato questa possibilità.

Il futuro è un grande punto interrogativo, da questa Assemblea ci aspettiamo delle risposte fino al Consiglio Federale che dovrà dare quelle definitive e speriamo anche delle riforme. Ho avuto la fortuna di vivere in tutte le categorie e so bene quali siano le problematiche di questa serie C. Se non si prendono provvedimenti andremo incontro a difficoltà serie per tante società.

La serie B a 40 squadre? Difficile fare qualsiasi tipo di valutazione. Ci sono troppe incertezze per fare discorsi di questa natura. Vediamo quello che viene fuori oggi sapendo bene che tante società hanno manifestato il desiderio di fermarsi, poi vedremo.

Il campionato della Reggina è stato eccellente. Bravissimi il presidente Luca Gallo, il DS Taibi, il tecnico Toscano e tutti i giocatori. Costruito un gruppo forte con elementi di categoria ed il primato in classifica è meritatissimo e mi auguro possa tornare dove è stata per tanti anni. Una tifoseria appassionata ed innamorata della propria squadra.

Si, qualche gol alla Reggina l’ho fatto, non molti. Venire a giocare al Granillo era sempre dura. Spalti a ridosso del campo, tifo caldo, non era per niente facile”.