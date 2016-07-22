Gilbert Shelton a Cosenza per il Festival del Fumetto

Arriverà a Cosenza il prossimo 23 settembre, a tagliare il nastro inaugurale de la X edizione del Festival del Fumetto Le strade del paesaggio, Gilbert Shelton, “padre “ dei Freak Brothers, capolavoro del fumetto umoristico underground americano degli anni ’60, a cui sarà dedicata un’ampia mostra, a cura di Napoli COMICON, in programma fino al 9 ottobre.

Oltre 50 opere originali, comporranno un affresco unico di racconto, di quella che è considerata una vera e propria pietra miliare del fumetto alternativo di tutti i tempi.

I Freak Brothers, icone della controcultura

I “Fabolous Furry Freak Brothers”, creati nel 1967, rappresentano ad oggi, i personaggi più famosi della scena underground californiana, vere e proprie icone della controcultura e dell’antiproibizionismo. Le loro avventure infatti, sono state le prime ad aver creato un vero e proprio culto di appassionati che ha consentito loro di uscire dal circuito degli albi a fumetti per approdare sulle riviste per “adulti” come il Playboy di Hugh Hefner o High Times Magazine, accanto a firme come quelle di Hunter Thompson, Charles Bukowski, William Burroughs e Truman Capote.

Recentemente sono stati ripubblicati in Italia da Comicon Edizioni, attraverso un volume a tiratura limitata: Idioti all’Estero che racconta una lunghissima avventura, per i tre fratelli, in giro per il mondo alla ricerca di “roba a buon mercato”.

Gilbert Shelton, pioniere del fumetto underground

Gilbert Shelton, è tra i pionieri del fumetto underground insieme a Robert Crumb (creatore del personaggio di “Fritz il gatto”). A partire dalla fine degli anni ’60 fu proprio Gilbert ad inaugurare una nuova corrente stilistica in cui al posto dei supereroi, in auge proprio in quegli anni, compaiono dei nuovi tipi di personaggi, totalmente opposti ad essi: i supereroi idioti.

Nascono proprio così le avventure dei Freak Brothers, personaggi alquanto tonti e bizzarri che attraversano l’America degli anni’60, alla ricerca di erba a buon mercato e fra storie rocambolesche e incontri surreali, si misureranno con un mondo che si interroga su temi importanti quali la libertà di espressione individuale e collettiva, il proibizionismo. Un’occasione unica dunque, per ripercorrere all’interno del Museo di Fumetto di Cosenza, la golden age del fumetto indipendente americano, attraverso le storie dei tre lisergici fratelli con cui Shelton, seppe rappresentare in un Paese ancora conservatore, un dissacrante realismo fatto di espliciti riferimenti a sesso, droga e politica.

La mostra al Museo del Fumetto

La mostra sarà allestita, al Museo del Fumetto, durante la X edizione del Festival Le Strade del Paesaggio, in programma a Cosenza, dal 23 settembre al 9 ottobre.

Il Festival Le Strade del Paesaggio è un evento promosso da Cluster Società Cooperativa.

Per il programma completo

www.lestradedelpaesaggio.com