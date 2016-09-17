Cresce l’attesa per la X edizione del Festival e Fiera del Fumetto di Cosenza

Ultime settimane di attesa per la X edizione del Festival e Fiera del Fumetto Le Strade del Paesaggio che dal 23 settembre al 9 ottobre si svolgerà nella splendida cornice del centro storico di Cosenza, animando i luoghi simbolo della città antica rifunzionalizzati per l’occasione.

Il Festival, oramai punto di riferimento del fumetto italiano, nel confermare i capisaldi della formula vincente costituita dalla combinazione tra fumetto d’autore e fumetto popolare, in occasione dell’importante traguardo dei primi dieci anni di vita amplia l’offerta per le migliaia di appassionati con l’allestimento di un’area fiera del fumetto. Un vero e proprio villaggio del festival, con epico richiamo denominato Terra di Mezzo.

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Ad inaugurare il 23 settembre il Festival con una mostra su tutta la sua arte fumettistica in collaborazione con COMICON, Gilber Shleton, il padre dei Freak Brothers, capolavoro del fumetto umoristico underground americano degli anni ’60.

Ma non finisce qui.

Le mostre al Museo del Fumetto

Tante saranno le MOSTRE, allestite come da tradizione all’interno del Museo del Fumetto chesaranno visitabili dal 23 settembre al 9 ottobre. Una delle più importanti esposizioni, dal titolo Matite Digitali, sarà dedicata ai principali webcomic, fra cui Simone Albrigi aka SIO, i paperi di Giulio“Batawp” Rincione, Stefano Conte The Sparker, Tuono Pettinato, Calanda degli Spiriti e infine Simple&Madama e Amori Sfigati , le cui autrici, Lorenza Di Sepio e Chiara Rapaccini, saranno presenti all’apertura.

In programma anche La vita segreta dei supereroi, di HRJOE, una mostra che rappresentaun’assoluta anteprima europea per l’artista indonesiano, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo per le sue particolari rielaborazioni in cui mette in pose strambe e insolite gli eroi più famosi dei fumetti. Il Museo si pregerà poi delle opere di AMELIE FLECHAIS, autrice francese di grandissimo talento. In mostra le illustrazioni di Lupetto Rosso, testo edito da Tenuè edizioni, con cui si è aggiudicata il premio per il Miglior libro d’illustrazione al Festival di Solliès-Ville 2015.

Spazio anche alla fantascienza, con una retrospettiva dedicata a Nathan Never.

Infine Comics Food, progetto iniziato l’anno scorso in collaborazione con Slow Food Calabria, che quest’anno si arricchisce di nuove storie, disegnate da Flavia Sorrentino, dove i grandi protagonisti del fumetto internazionale incontrano le eccellenze alimentari calabresi.

Spazio Games e area editori nel primo weekend

Nel primo week end della fiera, nei giorni 23, 24, 25 settembre, sarà attivo lo SPAZIO GAMES,all’interno del MAM, che ospiterà oltre 50 postazioni di gioco, dove sarà possibile affrontare tornei diretrogames, pcgames e testare nuovi giochi su PS4 e consolle di ultima generazione.

Sempre nel primo fine settimana l’AREA EDITORI E INCONTRI sarà collocata all’interno del Teatro “A.Rendano “, con la presenza delle più importanti realtà di settore e tantissimi ospiti che presenteranno, nel corso del Festival, alcune fra le loro più recenti pubblicazioni. Da Sergio Bonelli Editore a Tunuè, da Frigidaire a Round Robin e Lavieri, si parlerà di satira con Vincenzo Sparagna e dei trent’anni di Dylan Dog con Bruno Brindisi e Luca Raimondo e con la presenza del fan club ufficiale dei DylanDogfili, che esporranno per l’occasione gadget ed albi rari dedicati all’indagatore dell’incubo.

All’interno del Teatro, sarà possibile visitare anche gli stand di fumetterie e gadget e fruire di un’importante spazio dedicato ai giochi di ruolo che sarà curato dall’Associazione Master of Comics.

L’incontro con Denise Capezza e il Premio Andrea Pazienza

Attesissimo sabato 24 settembre, l’incontro con l’attrice Denise Capezza, conosciuta al largo pubblico per aver interpreto la bella, malinconica e fatale MARINELLA, vittima e, al tempo stesso, carnefice del mondo della camorra, all’interno della II stagione di GOMORRA.

In programma anche la seconda edizione del Premio Andrea Pazienza.

Il 25 settembre nella cornice del Teatro Rendano di Cosenza verranno premiati e ospitati i vincitori, scelti da una giuria composta da disegnatori e penne del fumetto nazionale.

L’ultimo fine settimana dedicato alla satira

Ultimo fine settimana del Festival, dedicato infine alla satira. Torneranno al Museo del fumetto per tenere un workshop gratuitoCoco, Walter Foolz e Marika Bret, rispettivamente disegnatori e redattrice del settimanale satiricoCharlie Hebdo.

Il Festival Le Strade del Paesaggio è un evento promosso da Cluster Società Cooperativa.

Per il programma completo

www.lestradedelpaesaggio.com