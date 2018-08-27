Manu Ginobili lascia il basket a 41 anni: dopo la Viola e Bologna, sedici stagioni in Nba con gli Spurs e un addio pieno di gratitudine

Cala il sipario sulla lunga e prestigiosa carriera di Manu Ginobili, campione del basket che Reggio Calabria conosce bene. Il talento argentino infatti ha vestito la casacca della Viola, prima di trasferirsi a Bologna e della lunga e felice esperienza con i San Antonio Spurs, con i quali oggi ha dato ufficialmente l’addio.

Il cestista argentino ha annunciato il suo ritiro a 41 anni nonostante avesse ancora un altro anno di contratto con gli Spurs. Sedici anni in Nba, tutti con la maglia di San Antonio con quattro anelli conquistati (2003, 2005, 2007, 2014).

Gli anni in Italia: Reggio Calabria e Bologna

Quattro anni anche in Italia tra il 1998 e il 2002, prima in riva allo Stretto e poi a Bologna dove con la Virtus ha conquistato uno scudetto e l’Eurolega. Nel suo palmares anche l’oro olimpico di Atene 2004 e il bronzo di Pechino 2008 con l’Albiceleste.

La guardia ha scritto la storia della franchigia del Texas con 1057 partite giocate e 14043 punti messi a segno: una vera e propria bandiera.

L’annuncio del ritiro su Twitter

“Oggi, con una vasta gamma di sentimenti, sto annunciando il mio ritiro dal basket. Immensa gratitudine a tutti (famiglia, amici, compagni di squadra, allenatori, personale, fan) coinvolti nella mia vita negli ultimi 23 anni. È stato un viaggio favoloso. Ben oltre i miei sogni più sfrenati”, l’annuncio su Twitter. Poche parole per salutare il parquet.

Clicca qui per vedere il videosaluto pubblicato dalla pagina Facebook dei San Antonio Spurs. L’argentino, nel corso degli anni, ha sempre ricordato con affetto gli anni trascorsi alla Viola: chi sa se nel prossimo futuro Ginobili tornerà a Reggio Calabria per un saluto…