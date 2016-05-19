E’ un reggino il miglior giocatore di dama italiana
Alla finale nazionale di Cascia due squadre reggine al quarto posto e il premio di miglior giocatore delle superiori
19 Maggio 2016 - 09:26 | di Vincenzo Comi
Presso la palestra polivalente del centro sportivo di Roccaporena a Cascia (Pg) si è svolta dal dodici al quindici maggio scorso, la 28^ Finale Nazionale dei Giochi Giovanili Studenteschi.
La Finale organizzata dalla Federazione Italiana Dama, ha visto la partecipazione di circa 200 ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori di tutta Italia che, suddivisi in 6 gruppi di gioco ( 3 specialità italiana e 3 specialità internazionale), si sono battuti fino all’ultima mossa per salire sul gradino più alto del podio.
Fra le scuole presenti figuravano: il Convitto Nazionale “T.Campanella” (scuole medie) la cui squadra era composta da Ismaele Amaretti, Nicola Calabrò e Andrea Amaddeo e l’Istituto di Istruzione Superiore “A.Righi” (scuole superiori) rappresentato da Simone Amaretti, Simone Punturieri e Gianluca Gatto.
Entrambe le squadre al termine della competizione si sono collocate al 4° posto in classifica, subito dopo le “corazzate” di Trentino, Valle D’Aosta e Basilicata. I rimpianti per occasioni mancate che avrebbero garantito a entrambe le squadre un meritato podio non mancano, ma le giovani promesse dell’Asd “il bianco e il nero” del Presidente Antonino Cilione, avranno tempo e modo di rifarsi in futuro.
Da segnalare la performance dello strepitoso Simone Amaretti dell’Istituto Righi, il quale avendo vinto tutte le partite e pareggiandone una sola, si è aggiudicato il premio come miglior giocatore delle Scuole Superiori. Un premio che lascia sicuramente ben sperare per il futuro.
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