Al GOM di Reggio Calabria operativo il nuovo microscopio di alta generazione

Un gesto di solidarietà che diventa cura concreta. È stato ufficialmente installato e reso operativo, presso il reparto di OncoEmatologia Pediatrica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, il microscopio di alta generazione destinato a migliorare le attività diagnostiche a favore dei piccoli pazienti.

Lo scorso 14 dicembre, in occasione del PGS Christmas Day, era stato simbolicamente presentato un pacco regalo senza scartarlo. Oggi quel gesto carico di speranza trova conferma: all’interno c’era davvero il microscopio, acquistato grazie alla manifestazione solidale “Giochiamo per un Sorriso”, che ancora una volta ha dimostrato quanto il cuore dei reggini sappia trasformare la solidarietà in azioni concrete.

Maggiore precisione nelle diagnosi

Grazie a questa nuova strumentazione, la dottoressa Rosalba Mandaglio e l’intero personale medico del reparto potranno effettuare diagnosi più tempestive e accurate, migliorando i percorsi di cura e offrendo nuove speranze ai bambini e alle loro famiglie.

Grande soddisfazione è stata espressa da Filomena Iatì, delegata provinciale PGS Reggio Calabria, che si è detta orgogliosa del risultato raggiunto:

“Giochiamo per un Sorriso è una manifestazione che cresce anno dopo anno, sempre più coinvolgente e partecipata dalla comunità reggina. Questo traguardo dimostra che, insieme, possiamo fare davvero la differenza”.

Progetti futuri

Uno sguardo è già rivolto al futuro. La prossima edizione della manifestazione, che si terrà, come sempre, nel mese di maggio, promette di essere ancora più ricca di emozioni e sorprese. La raccolta fondi è già partita grazie al sostegno di alcuni imprenditori reggini che hanno scelto di credere e investire in questo progetto di solidarietà, rafforzando il legame tra sport, territorio e impegno sociale.

Ancora una volta, Giochiamo per un Sorriso, le PGS reggine e la generosità dei cittadini dimostrano che i regali più importanti sono quelli che servono davvero. Avanti con la dodicesima edizione: insieme, continuiamo a regalare speranza.