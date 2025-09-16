Caracciolo sceglie Gioia per inaugurare l’anno accademico della Regione: ‘Buon vento agli studenti’

Caracciolo a Gioia Tauro: “La scuola è presidio di legalità e crescita democratica, serve alleanza educativa tra istituzioni e comunità”

Si è tenuta questa mattina, presso l’auditorium dell’Istituto Francesco Severi di Gioia Tauro, la cerimonia ufficiale di inaugurazione dell’anno accademico 2025/2026 della Regione Calabria, alla presenza dell’Assessore regionale all’Istruzione, Maria Stefania Caracciolo, che ha scelto simbolicamente Gioia Tauro per dare avvio al nuovo anno scolastico.

La cerimonia inaugurale

All’evento hanno preso parte il Sindaco della città, Simona Scarcella, e l’Assessore comunale all’Istruzione, Domenica Speranza, insieme al Dirigente scolastico dell’Istituto, Fortunato Praticò, che ha aperto l’incontro con un sentito intervento di saluto e augurio rivolto a studenti e docenti.

Il Sindaco Scarcella, nel suo intervento, ha espresso l’orgoglio della comunità per essere stata scelta come città simbolo di ripartenza per tutta la Regione, augurando agli studenti “buon vento”, in linea con la tradizione marinara che caratterizza profondamente l’identità costiera di Gioia Tauro.

I messaggi alle nuove generazioni

L’Assessore Speranza ha poi rivolto un messaggio agli studenti, invitandoli ad essere protagonisti consapevoli del proprio percorso di apprendimento, sottolineando il valore della partecipazione attiva e responsabile nella vita scolastica e civile.

A concludere la cerimonia è stata l’Assessore regionale Caracciolo, che ha ribadito il ruolo fondamentale della scuola come presidio di legalità e di crescita democratica, sottolineando l’importanza di un’alleanza educativa tra istituzioni e scuola per costruire un futuro più giusto e consapevole per le nuove generazioni calabresi.

Un momento simbolico per la comunità scolastica

L’iniziativa ha rappresentato un momento di grande significato istituzionale, educativo e simbolico per la città di Gioia Tauro e per l’intera comunità scolastica regionale.