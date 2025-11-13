Savino (MEF): ‘La legalità a Gioia Tauro è una priorità dello Stato. Operazione brillante’

«Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Dogane e Monopoli per la brillante operazione condotta nel porto di Gioia Tauro, che ha portato al sequestro di 175 chilogrammi di cocaina purissima abilmente occultata all’interno di container di prodotti ittici surgelati. Un intervento che conferma, ancora una volta, l’altissimo livello di professionalità, competenza e capacità investigativa delle nostre forze dello Stato impegnate ogni giorno nel contrasto ai traffici illeciti e nella tutela della sicurezza dei cittadini e dell’economia legale.

Si tratta dell’ennesimo risultato significativo ottenuto in uno scalo strategico per l’Italia e per l’Europa, dove l’azione congiunta tra Guardia di Finanza e ADM rappresenta un presidio fondamentale contro le organizzazioni criminali internazionali. La sofisticazione dei controlli – dalle scansioni radiogene all’impiego delle unità cinofile – dimostra quanto sia avanzato il sistema di sorveglianza messo in campo e quanto sia efficace la collaborazione istituzionale».