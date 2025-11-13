Savino (MEF): ‘La legalità a Gioia Tauro è una priorità dello Stato. Operazione brillante’
"Grazie a tutti gli uomini e le donne impegnati in questa operazione" la nota della Sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze
13 Novembre 2025 - 15:52 | Comunicato Stampa
«Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Dogane e Monopoli per la brillante operazione condotta nel porto di Gioia Tauro, che ha portato al sequestro di 175 chilogrammi di cocaina purissima abilmente occultata all’interno di container di prodotti ittici surgelati. Un intervento che conferma, ancora una volta, l’altissimo livello di professionalità, competenza e capacità investigativa delle nostre forze dello Stato impegnate ogni giorno nel contrasto ai traffici illeciti e nella tutela della sicurezza dei cittadini e dell’economia legale.
Si tratta dell’ennesimo risultato significativo ottenuto in uno scalo strategico per l’Italia e per l’Europa, dove l’azione congiunta tra Guardia di Finanza e ADM rappresenta un presidio fondamentale contro le organizzazioni criminali internazionali. La sofisticazione dei controlli – dalle scansioni radiogene all’impiego delle unità cinofile – dimostra quanto sia avanzato il sistema di sorveglianza messo in campo e quanto sia efficace la collaborazione istituzionale».
La visita al porto di Gioia Tauro
«Durante la mia recente visita al Porto di Gioia Tauro ho potuto constatare personalmente la qualità del lavoro svolto dagli operatori e il ruolo centrale dello scalo nella sicurezza nazionale. È un territorio che merita supporto e attenzione costante, e lo Stato continuerà a fare la sua parte con determinazione.
A tutte le donne e gli uomini impegnati in questa operazione va il mio ringraziamento per l’impegno quotidiano e per questo ulteriore successo nella difesa della legalità.»
Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino.