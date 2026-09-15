Scarcella in Prefettura: ‘Grande distacco dal Prefetto. Ho chiesto tutela’

La sindaca di Gioia Tauro a seguito delle minacce ricevute ha preso parte ad una riunione in prefettura: "Non sono soddisfatta"

“Non sono soddisfatta, ho notato un atteggiamento di grande distacco da parte del prefetto“.

È quanto affermato dalla sindaca di Gioia Tauro Simona Scarcella al termine della riunione convocata in Prefettura a Reggio Calabria dopo le intimidazioni ricevute negli ultimi mesi e la protesta annunciata dalla stessa prima cittadina per chiedere maggiore attenzione e l’attivazione di misure di tutela.

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Scarcella: “Ho chiesto espressamente la tutela”

All’uscita dall’incontro, la sindaca ha spiegato di non aver ricevuto risposte ritenute sufficienti.

“Il prefetto – ha dichiarato Scarcella – ha detto che lei già si è attivata, anche se io questa forma di attivazione non la vedo, che non è tenuta a comunicarmi quello che lei farà, che loro faranno, e quindi se c’è una tutela la vedrò oppure se non la vedo vuol dire che non c’è”.

La sindaca ha aggiunto di aver avanzato una richiesta precisa: “Ho chiesto espressamente la tutela e ho chiesto che venisse verbalizzata la mia richiesta. Dal prefetto nessuna motivazione. Convocherò a breve una conferenza stampa”.

Le intimidazioni ricevute dalla sindaca di Gioia Tauro

Simona Scarcella aveva ricevuto il 18 dicembre scorso, nella propria abitazione, una busta contenente un biglietto di auguri di Natale e sette proiettili, quattro dei quali di Kalashnikov.

Il 25 agosto, sempre a casa della sindaca, era arrivata una lettera contenente una minaccia: “Se scrivi ancora ti scanniamo i figli e il cane”.

La Commissione d’accesso al Comune di Gioia Tauro

Attualmente al Comune di Gioia Tauro è attiva una Commissione d’accesso ispettivo nominata dal prefetto per verificare eventuali condizionamenti della criminalità organizzata nell’attività dell’Ente.

La scorsa settimana Scarcella aveva annunciato che si sarebbe incatenata in Municipio e avrebbe iniziato uno sciopero della fame per protestare contro la mancata attivazione di misure di sicurezza nei suoi confronti.

La protesta era stata successivamente sospesa dopo la convocazione dell’incontro in Prefettura.

Fonte: Ansa Calabria