Reggina: nessuno ha il posto assicurato, neppure Baldan. Le dichiarazioni di Marchionni

Lo ripete ogni volta che gli viene chiesto su possibili cambiamenti o di nuovi ingressi nell’undici titolare. E lo ha ribadito anche parlando di Marco Baldan, finalmente utilizzabile dopo i 30 giorni di attesa previsti. Mister Marchionni è tornato due volte sull’argomento: prima al termine della gara vinta contro il Modica e poi alla vigilia della sfida con l’Avola. In entrambe le occasioni, il tecnico amaranto ha spiegato il proprio punto di vista sulla possibilità di impiegare il difensore. Di seguito le due dichiarazioni.

Leggi anche

Dopo Modica

“Baldan? Quando prepari le partite devi sempre considerare che in campo hai l’obbligo di schierare tre under 2006-07-08. Per Marco gli ultimi anni della sua carriera parlano da sè, per quello che riguarda i giovani, ho veramente un gruppo di calciatori molto interessanti e quando giocano mi danno serenità“.

Prima della gara con l’Avola

“Baldan? Ho parlato chiaro con tutti, siamo tanti e alla fine ogni gara ne andranno nove fuori. Ripeto, dipende tutto dall’affidabilità e non guardo l’età”.