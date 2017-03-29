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Gioia Tauro: vincita da 500mila euro

Un misterioso vincitore ha portato a casa 500 mila euro con un Doppia Sfida di Gratta e Vinci in una ricevitoria di San Ferdinando

29 Marzo 2017 - 13:16 | di Federica Geria

Biglietto del Gratta e Vinci

La fortuna bacia ancora una volta la Calabria, più precisamente la piana di Gioia Tauro.

È proprio nella cittadina di San Ferdinando infatti che un misterioso vincitore ha portato a casa 500 mila euro con un “Doppia Sfida” di Gratta e Vinci, giocando nel punto vendita di Serafina Cannata, in Rimessa 77.

In una nota stampa sul Quotidiano del Sud troviamo le dichiarazioni della titolare della ricevitoria: “A’ fortuna si ripigghiau! Come si dice dalle nostre parti infatti, arriva quando meno te lo aspetti! Certo, non c’aspettavamo che si fermasse nel nostro punto vendita e con una vincita così importante! In paese si diffonderà subito la voce e tutti vorranno sapere chi ha vinto! Vincere mezzo milione di euro mica capita tutti i giorni”.

Dall’inizio del 2017 il Gratta e Vinci ha distribuito in Calabria vincite per oltre 37 milioni di euro…e ora chissà se la fortuna continuerà a baciare la nostra terra!

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