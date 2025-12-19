La riflessione del giornalista Nicola Binda e quell’interrogativo sui club in difficoltà

Le difficoltà economiche del calcio italiano e in particolare in serie C, sono evidenti e le ripetute penalizzazioni ne danno dimostrazione. Già detto e commentato rispetto a squadre iscritte nonostante una profonda crisi economica, vedi Rimini ritiratosi a campionato in corso, c’è un interessante riflessione del noto giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicola Binda sulla propria pagina facebook: “Impossibile sapere ora quanti club non hanno rispettato la scadenza del 16. Segnali negativi arrivano da Siracusa: se davvero non sono stati pagati in tempo stipendi e contributi, arriveranno 6 punti di penalizzazione.

Ma ripenso al bellissimo duello di due anni fa in Serie D tra il Trapani (che lo vinse) e il Siracusa (che sarà promosso l’anno dopo), guardo le loro attuali difficoltà e mi chiedo: era il caso di fare fuoco e fiamme per salire in una categoria senza avere la forza di permettersela?

E’ una domanda che dovrebbero farsi tutti quei club che vogliono salire nei professionisti e non sanno bene cosa gli aspetta“.