Giornalisti d’Azione e Pedagogia della Resistenza all’Unical

Prende spunto dal nuovo libro di Pino Aprile, dal titolo “Carnefici”, il seminario sul tema “Comunicare il Sud”, che si svolgerà lunedì 23 maggio prossimo, alle ore 14,30, nell’aula Solano dell’Università della Calabria, a Rende. L’incontro è organizzato dal Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione, Laboratorio di Pedagogia della Resistenza, diretto dal professore Giancarlo Costabile, e dal movimento “Giornalisti d’Azione”. Dopo i saluti del Magnifico Rettore dell’Unical, Gino Mirocle Crisci, e del Direttore del Dipartimento Lise Unical, Franco Altimari, saranno i giornalisti Livia Blasi, caposervizio della TGR Calabria e Segretario di “Giornalisti d’Azione”, e Marco Esposito, de “Il Mattino”, a discutere sul tema dell’incontro con il giornalista e scrittore Pino Aprile. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming grazie all’impiego dei mezzi televisivi della “Component Produzioni Tv” diretta dal giornalista Marcello Le Piane.