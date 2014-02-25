Giornata della cultura’: il 15 marzo appuntamento al Cilea con ‘Sempre libera degg’io’

Messina 15 febbraio. Reggio Calabria 15 marzo. Il ponte culturale tra le due sponde dello Stretto si concretizza ulteriormente con l’importante evento che sarà ospitato nel capoluogo reggino, in quella che l’amministrazione provinciale reggina e il suo assessorato alla cultura e legalità hanno già ribattezzato la “Giornata della Cultura”.Un appuntamento che vedrà, fra le iniziative proposte dall’Ente di via Foti, il Teatro Comunale “Francesco Cilea” riaprire nuovamente i battenti, sulla stessa scia già tracciata con l’importante evento andato in scena lo scorso 21 dicembre. Protagonisti, questa volta, saranno i 40 attori (tutti medici, ingegneri, professionisti in genere) della compagnia napoletana “I Temerari” che, dopo aver calcato i principali palcoscenici italiani, allieteranno il pubblico del Cilea con la commedia musicale in due atti di Marcello Lando, “Sempre libera degg’io”, allegra parodia della celebre aria della Traviata di Giuseppe Verdi. Uno spettacolo che ha già riscosso ampio successo, dunque da non perdere, e che si propone altresì di avvicinare sempre più giovani, in maniera divertente e leggera, all’opera lirica. Uno spettacolo per il quale sono già in prevendita i biglietti (molti quelli già acquistati) presso la Boutique Taxi e il locale B’art e a prezzi popolari (da 5 a 20 euro), così come in occasione della serata con protagonisti gli artisti reggini. Un evento quello del 15 marzo prossimo per il quale si conta già una nutrita partecipazione di cittadini dell’Area dello Stretto che hanno già prenotato un posto in prima fila. Non faranno mancare la propria presenza, inoltre, il Sindaco di Messina, Renato Accorinti e l’assessore alla cultura della sua Giunta, Tonino Perna, subito a sposare l’iniziativa della Provincia e dell’assessorato alla Cultura che a pieno si sposa con l’idea che prima dei ponti materiali, siano quelli culturali a legare le due sponde reggina e messinese.