Lunedì 24 luglio alle 9.30, presso l’Aula magna A. Quistelli dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, si terrà La Giornata della Trasparenza.

L’occasione è importante per rendere partecipe tutta la comunità universitaria e i portatori di interesse, primi fra tutti gli studenti, degli obiettivi strategici che l’Ateneo, in collaborazione con i partner del contesto territoriale di riferimento, si sta impegnando a perseguire con una costante attenzione al miglioramento della qualità dei servizi offerti.

La giornata rappresenta un’opportunità di formazione e di sensibilizzazione sulle problematiche della trasparenza. Nel corso dell’incontro verranno illustrate le attività e i progetti che l’Ateneo sta attuando nel sistema di gestione della trasparenza e dell’anticorruzione, anche in considerazione delle recenti modifiche normative.

Saranno presenti i rappresentanti di: Prefettura di Reggio Calabria, Consiglio Regionale della Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, ANCI, Camera di Commercio, Confindustria, Associazioni di Categoria, Comuni, Istituti di Istruzione Superiore

Programma della giornata al link http://www.unirc.it/comunicazione/articoli/18005/24-luglio-giornata-della-trasparenza