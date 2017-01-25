Giornata dello Sport con l’Open day della ‘Colosseum Center’

Una giornata dedicata al fitness e al benessere in cui sarà possibile conoscere tutto lo staff e provare gratuitamente le tante e diverse attività offerte dalla palestra.

Si svolgerà il 27 gennaio, dalle ore 8,30 del mattino sino alle ore 22,30, con ingresso libero, l’atteso Open Day del noto centro fitness che consentirà a sportivi e non, di fissare obiettivi e indirizzare i nuovi iscritti verso un percorso salutare di buona forma fisica che li porterà a raggiungere, in piccoli step, la meta tanto desiderata.

Attività in programma e istruttori presenti

Molte le attività in programma e tanti gli esperti del settore che, insieme alla professionalità di Teresa, Angela e Anna all’accoglienza, consiglieranno e mostreranno nelle varie sale, le numerose attività sportive che la Colosseum offre quotidianamente. I professionisti Erman Zema (istruttore di walk, zumba,step e power jump), Vanessa Canale (pilates), Pasquale Laurendi (spinning), Stefania Rovelli (fitball e stir fit) , Riccardo Rositani (ginnastica dolce), Giuseppe Riganò (ginnastica dolce e walk), Maria Grande (walk) e Angelita Racco (stir fit e fitball) oltre a presentare le discipline, si confronteranno con l’utenza dando tutte le informazioni sulle attività, sui programmi e sulle offerte sia per i nuovi iscritti che per i soci.

Il personale inoltre, mostrerà , terminato l’allenamento, gli ampi locali di 1.400 mq caratterizzati da 4 sale fitness, una sala attrezzi di 400 mq, spogliatoi, suddivisi tra uomini e donne, il centro estetico e centro benessere, la sala caffè dove sarà per l’occasione offerto un aperitivo di benvenuto e il centro studi M.A.D (Music, Art & Dance) rinomata scuola di danza retta dalla coreografa e ballerina Alessia Pizzichemi e dal direttore amministrativo Marco Rizzi.

Il centro fitness di viale Laboccetta

La Colosseum Center, sita al Viale Laboccetta, nasce per offrire ai propri soci una struttura ampia e all’avanguardia, dove allenare il corpo e rigenerare la mente. Gli esperti istruttori di sala Anna Martino, (istruttore CSEN, atleta IFBB) Carmelo Caccamo (istruttore CSEN), Peppe Praticò (posturale, ginnastica per anziani , propiocettiva, ginnastica per bambini), Salvatore Praticò (fisioterapista), Cosimo Romeo (istruttore CSEN, atleta e giudice Wabba), Santo Baldassarre (istruttore CONI, atleta Wabba), Riccardo Rositani (docente Scienze Motorie), mostreranno l’ampia e confortevole sala attrezzi all’interno della quale gli iscritti avranno l’opportunità di allenarsi con i macchinari più all’avanguardia sul mercato, offerti dal sistema numero uno nel mondo del Fitness Technogym.

La Colosseum Center infatti, ha da sempre puntato sulla qualità scegliendo attrezzature innovative, tecnologiche e aggiornate sui programmi di allenamento. Insomma, l’Open Day è un’occasione da non perdere per vivere l’esperienza di entrare a far parte di una grande “famiglia”, essere accolti da un grande team, lavorare con dei professionisti fianco a fianco facendo sentire ogni iscritto sempre il protagonista. Questo il segreto e il successo di un vero centro del fitness, cuore pulsante della città, che apre le sue porte a chi vorrà fare lo sport per cercare la paura e dominarla, la fatica per trionfarne, la difficoltà per vincerla.