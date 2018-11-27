L’Istituto Comprensivo “Carducci- V. da Feltre” di Reggio Calabria celebra la Giornata dell’Orientamento. L’appuntamento è per sabato 1 dicembre 2018, dalle ore 09:00 alle ore 12:00 presso i locali della scuola Secondaria di I grado “Vittorino da Feltre”.

Tutti gli Istituti di istruzione Secondaria di II grado della città e dei paesi vicini interverranno con i loro referenti all’orientamento e offriranno agli alunni delle classi terze e ai loro genitori tutte le informazioni necessarie e una maggiore e più chiara conoscenza dell’offerta formativa della scuola che sceglieranno, con l’obiettivo di effettuare una scelta più ponderata e più serena.

Referente responsabile dello svolgimento di questa giornata sarà la prof. ssa Enza Marino.

Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo destinatario dell’importante iniziativa, la prof.ssa Rina Pasqualina Manganaro, cura da sempre e con attenzione il corretto Orientamento perché ogni genere di scelta, al quale anche la scuola possa contribuire, avvenga nell’ottica del migliore accompagnamento di alunni che da bambini, divenuti adolescenti, si avviano a vivere l’età che precede quella adulta.