Giornata della lingua madre: l’impegno del Comune di Reggio per le diversità culturali

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi referenti del settore, tra cui Mario La Russa (Cooperativa Work), Francesca Azzarà (Centro SAI di Reggio Calabria), Francesco Porcaro (Club Unesco Scilla), Pasquale Ambrosino (Exodus Calabria) e Maria De Martino (International House).

Per l’Amministrazione comunale erano presenti l’Assessore alle Politiche Sociali Lucia Nucera, con delega alle minoranze linguistiche, e Paola Amato, responsabile del SAI di Reggio. Presenti anche i referenti del SAI di Ardore e Condofuri, insieme a numerosi beneficiari.

Inclusione e tutela delle minoranze linguistiche

L’incontro ha rappresentato un momento di riflessione sulle politiche sociali per l’inclusione e la valorizzazione delle minoranze linguistiche. Il Comune di Reggio Calabria ha confermato il proprio impegno su questi temi, promuovendo percorsi di integrazione nei territori di Ardore e Condofuri, grazie alla collaborazione con la Cooperativa Work.

La Giornata Internazionale della Lingua Madre, nata per commemorare una strage avvenuta in Bangladesh, ribadisce il valore della lingua non solo come elemento identitario, ma anche come strumento di inclusione e ponte tra culture. Tuttavia, resta aperta la questione della minoranza linguistica greca, poiché la legge 482 non è ancora pienamente applicata dall’Ufficio Scolastico Regionale. Senza un insegnamento curriculare adeguato, infatti, il rischio è che questa lingua scompaia.

“La tutela delle lingue minoritarie – ha detto l’assessore Nucera – come il greco di Calabria, è un elemento fondamentale della nostra identità culturale. Allo stesso tempo, dobbiamo garantire l’integrazione e il riconoscimento di tutte le lingue e culture presenti nel nostro territorio”.

L’importanza della lingua come strumento di inclusione

Come ogni anno, verranno promossi corsi di lingua greca nelle scuole e nelle biblioteche, ma secondo l’Assessore Nucera, è necessario un impegno strutturale più ampio.

Un momento particolarmente significativo è stato quello della lettura di poesie nelle lingue madri dei beneficiari del SAI, ispirato da una celebre frase di Nelson Mandela, divenuta quasi lo slogan della giornata:

“Parlare a qualcuno in una lingua che comprende consente di raggiungere il suo cervello. Parlargli nella sua lingua madre significa raggiungere il suo cuore”.

Sinergia tra istituzioni e territorio per un futuro più inclusivo

Il Comune di Reggio Calabria rafforza la sinergia con queste importanti realtà territoriali, essenziali per il processo di inclusione sociale e lavorativa. Alla base di tutto vi è la conoscenza e l’apprendimento della lingua, fondamentali per ridurre le distanze comunicative e favorire quell’interculturalità di cui la Calabria è patria da millenni.