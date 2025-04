Giornata del Made in Italy alla Mediterranea: mondo accademico e pmi a confronto

Si è svolta martedì 15 aprile, presso l’Aula Seminari “Francesco Saverio Nesci” del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, la Giornata Nazionale del Made in Italy, promossa dal Ministero del Made in Italy in contemporanea con circa altri 600 eventi che si sono celebrati in tutto il territorio nazionale per esaltare la creatività e l’eccellenza italiana.

Confronto tra accademia e imprese calabresi

L’incontro, che ha inteso proporre un momento di confronto tra il mondo accademico e alcune importanti PMI che operano sul territorio calabrese, è stato aperto dal Rettore Giuseppe Zimbalatti. Dopo un breve video-saluto del Ministro Adolfo Urso, hanno portato i saluti istituzionali l’ingegnere Giuseppe Antonio Sofia, dirigente della Casa del Made in Italy di Reggio Calabria, il Dott. Antonino Tramontana, Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, il Dott. Angelo Marra, Presidente della Sezione Industrie Varie di Confindustria Reggio Calabria.

Una tavola rotonda per riflettere su Innovazione e Sostenibilità

Il prof. Massimo Lauria, Prorettore delegato alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico, ha moderato la tavola rotonda alla quale hanno partecipato la prof.ssa Mariateresa Russo, Prorettrice Delegata per i Grandi progetti di Ateneo e infrastrutture di ricerca, la prof.ssa Consuelo Nava, Direttrice del Dipartimento di Architettura e Design, il Prof. Marco Poiana, Direttore del Dipartimento di Agraria. Con i loro interventi hanno stimolato le acute riflessioni rilasciate dai rappresentanti delle quattro imprese invitate, attive nei settori delle costruzioni, del design e dell’agrifood: Federica Basile per la “Fattoria della Piana”, Umberto Barreca per “RE.DE.L. Energia”; Filippo Callipo per “Giacinto Callipo Conserve Alimentari”; Giuseppe Condemi per “UNION ISS”.

Omaggio al Sistema Bibliotecario da parte di Filippo Callipo

Ha chiuso i lavori Laura Maria Ferri, docente di Economia Aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

L’evento è stato impreziosito da una breve ma coinvolgente cerimonia nel corso della quale il Dott. Filippo Callipo ha donato al Sistema Bibliotecario di Ateneo una copia del prezioso volume “Fare impresa, coltivare valori” curato dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro.

Il Rettore, prof. Giuseppe Zimbalatti in merito alla Giornata del Made in Italy ha dichiarato:

«Ancora una volta la Mediterranea ha inteso fare rete con il territorio. Questa volta enfatizzando il ruolo di imprese e stakeholders quali driver di innovazione per il nostro Territorio. Abbiamo ascoltato oggi una grande e corale lezione sul fare impresa in Calabria. Un ringraziamento particolare lo rivolgo al dott. Filippo Callipo per la sua preziosa presenza e per il suo altrettanto prezioso omaggio che ci ha voluto riservare».

L’approfondimento del prof. Lauria sul concetto di “Innovability”

Il prof. Massimo Lauria ha dichiarato:

«Anche quest’anno l’Area Ricerca della Mediterranea ha inteso accogliere l’invito del Ministero del Made in Italy e organizzare questa giornata di indubbio interesse, in particolare per i nostri giovani. Il neologismo Innovability che abbiamo scelto come titolo dell’evento ci ha spinti di affrontare con i nostri qualificati ospiti i termini attuali dell’innovazione e della sostenibilità, riflettendo sulle metriche relative ad una loro possibile coniugazione nella prospettiva dello sviluppo e della crescita del nostro territorio. Prospettiva per quale la Mediterranea intende continuare a svolgere un ruolo da protagonista puntando ancora di più sulle azioni di trasferimento tecnologico».

Il messaggio del Dott. Callipo sui valori d’impresa

Il Dott. Filippo Callipo, nel consegnare il volume, ha sottolineato: